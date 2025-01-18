شكرا لقرائتكم خبر عن كمل الطبق.. خبراء يحذرون من الضغط على الطفل لأكل كل طعامه لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة خليلالسبت، 18 يناير 2025 07:00 م
غالبًا ما يشجع معظم الأباء أطفالهم على إنهاء كل ما يُقدم لهم في طبقهم، ووفقًا للخبراء، فإن هذا الضغط لتناول كل شيء لا يخلق صعوبات في التعرف على إشارات الجوع والشبع فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية ومشاكل صحية طويلة الأمد مثل السمنة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إيقاف ذلك، بحسب موقع تايمز ناو.
وأكد خبراء التغذية أن معظم الآباء يملأون أطباق أطفالهم بالكثير من الطعام ويريدون منهم إنهاءه بالكامل - وهي عادة ضارة بصحتهم على المدى الطويل.
أظهر استطلاع أجرته مؤسسة التغذية البريطانية أن أكثر من ثلث الآباء يجعلون أطفالهم يأكلون كل ما يتم تقديمه في أطباقهم، ولكن هل يجب عليهم الإصرار على ذلك؟
حتى مع استمرار تطور المناقشات حول الأكل الصحي وأحجام الأطباق، يعتقد الخبراء أنه يسبب فقط صعوبات لدى الأطفال في التعرف على إشارات الجوع والشبع والشعور بالسيطرة حول الوجبات، مما يؤدي إلى صعوبات عاطفية وصعوبات في الأكل لاحقًا، جنبًا إلى جنب مع مشاكل صحية مثل السمنة.
وقال علماء النفس إن عبارات مثل "نظف طبقك" أو "فقط لقمة واحدة أخرى" يمكن أن تكون إشكالية. إجبار طفلك على تناول المزيد من الطعام يعني تجاهل مستقبلات الدماغ الطبيعية لديه وجعله يعتاد على الإفراط في تناول الطعام.
يقول الأطباء إن كلمات وأفعال الوالدين لها تأثير كبير على سلوكيات الأكل لدى الأطفال في وقت لاحق من الحياة، مما يؤدي أحيانًا إلى اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي وفقدان الشهية العصبي.ماذا يجب أن يفعل الآباء؟
بعض النصائح التي يجب على الآباء اتباعها لغرس عادات الأكل الصحية دون التسبب في ضرر نفسي لعلاقة أطفالهم بالطعام تشمل:
- يعتقد الخبراء أنه يجب عليك السماح لطفلك بالاستماع إلى إشاراته الطبيعية حتى لا يتعارض مع إيقاع جسمه. كآباء، يجب أن تخبر الأطفال بتناول الطعام حتى يشبعوا فقط، وليس حتى تفرغ أطباقهم. خلق جو سعيد أثناء تناول الطعامأثناء تناول الطعام، يجب أن تكون البيئة بأكملها خالية من التوتر وسعيدة. يؤدي التوتر فقط إلى مشاكل الأكل في وقت لاحق من الحياة. دع الأطفال يختارونيقول الخبراء إن الاختيار يمكن أن يساعد طفلك على تطوير شعور بالهوية ومعرفة من هم - مما يجعله يختار كمية الطعام التي يريد تناولها. في حين قد يحتاجون إلى التوجيه في البداية، فإنه سيساعدهم على تطوير أنماط الأكل الصحية. تقسيم المسئولياتبينما يشتري الآباء ويقدمون الطعام الصحي، يجب على الأطفال والمراهقين اختيار ما يأكلونه وكمية الطعام المعروض. إذا لم يأكل الطفل كثيرًا، فانتظر حتى الوجبة التالية وتوقف عن كل عوامل التشتيت مثل التلفزيون والهواتف المحمولة. لا تجعل الأطفال "ينظفون الطبق"توقف عن الضغط على أطفالك لمفهوم الأكل الصحي، مما يعني أنه يجب عليك إنهاء كل شيء.
- يقول الخبراء أنه يجب ألا تكافئ الأطفال على إنهاء عشاءهم بمزيد من الطعام. تقول الدراسات أن استخدام الأطباق الأصغر يمكن أن يساعد في التحكم في أحجام الحصص وتقليل عدد السعرات الحرارية المتناولة.
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