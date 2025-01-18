شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على ارتفاع مستوى الكورتيزول فى جسمك بسبب التوتر والان مع تفاصيل الخبر

التوتر يؤثر على الصحة النفسية بشكل كبير، كما أنه يؤثر أيضًا بشكل كبير على صحتك الجسدية، ووفقًا للأطباء، عندما تكون تحت الضغط، يفرز جسمك الكورتيزول - وهو هرمون يجعل جسمك يدخل في وضع "القتال أو الهروب أو التجميد"، فى السطور التالية نتعرف على بعض العلامات غير العادية التي تدل على ارتفاع مستوى الكورتيزول لديك، بحسب موقع تايمز ناو.

يمكن أن يكون الإجهاد اليومي، سواء كنت مدركًا لذلك أم لا، ضارًا بصحتك على المدى الطويل، فهو لا يؤثر عليك عقليًا فحسب، بل إنه يزيد أيضًا من مستويات الكورتيزول المرتفعة، ما يؤثر أيضًا على صحتك الجسدية.

في حين أن الجميع لديهم مستويات عالية من الكورتيزول من وقت لآخر، وتختلف المستويات طوال اليوم، فهناك بعض العلامات الغريبة وغير العادية التي يمكن أن تساعدك في معرفة ما هو الخطأ.

عندما ينتج جسمك باستمرار الكثير من الكورتيزول، فهذا يشير إلى مشكلة صحية أساسية. يشير الأطباء إلى ارتفاع الكورتيزول باسم متلازمة كوشينج أو فرط إفراز الكورتيزول. إليك كيفية التعرف على الأعراض والأسباب المحتملة.

٧ علامات تدل على ارتفاع مستوى الكورتيزول فى جسمك بسبب التوتر

ارتعاش العين

وفقًا للدراسات، فإن الإجهاد يحفز إطلاق الكورتيزول، على غرار الكافيين، ويحفز الجهاز العصبي بأكمله. وعادةً ما تكون غير ضارة، ولكن غالبًا ما تكون العلامة الجسدية الأولى هي أن الإجهاد يأخذ نصيبه.

نظرًا لأن العضلات المحيطة بأعيننا صغيرة وضعيفة، فهي "المستجيب الأول" لمستويات الكورتيزول المرتفعة.

كدمات عشوائية

قد تكون الكدمات غير المبررة في جميع أنحاء جسمك علامة على أن مستويات الكورتيزول لديك مرتفعة للغاية، وفقًا للخبراء، فإن مستويات الكورتيزول المرتفعة تضعف البروتينات البنيوية في الجلد، مما يجعله أرق وأكثر هشاشة.

الانتفاخ

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكورتيزول في جسمك إلى خلل في توازن الملح والماء في جسمك، مما يتسبب في احتباس السوائل والانتفاخ. إذا كنت متوترًا، فقد تتناول الكثير من الطعام أيضًا، مما قد يساهم أيضًا في الانتفاخ.

فقدان البصر

يمكن أن تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة أيضًا إلى تعريض رؤيتك للخطر، فعندما ترتفع، فإنها تعطل تدفق الدم من عينيك إلى المخ، مما يسبب مشاكل في الرؤية. كما يزيد الكورتيزول المرتفع من الضغط داخل العين، مما يزيد بمرور الوقت من خطر الإصابة بالجلوكوما.

طنين الأذن

بصرف النظر عن مشاكل العين الأخرى التي قد تعاني منها، فإن الرنين المستمر في أذنيك قد يعني أيضًا أن مستويات التوتر لديك مرتفعة للغاية. يقول الأطباء إن الكورتيزول المرتفع يعبث بالجهاز السمعي، مما يؤثر على تدفق الدم ووظيفة الأعصاب والالتهابات - مما يؤدي إلى طنين الأذن، مما يجعلك تسمع أصواتًا مثل الرنين والطنين.

تساقط الشعر

تؤدي مستويات الكورتيزول المرتفعة إلى تساقط الشعر بكثافة - إلى الحد الذي قد يجعلك أصلع. وفقًا للدراسات، فإن الإجهاد المرتفع يجبر الخلايا الجذعية للبصيلات على الدخول في مرحلة راحة مطولة، مما يمنع نمو الشعر الجديد.

ألم في الصدر

هناك أوقات قد تواجه فيها آلامًا غير مبررة في الصدر، والتي لا تتعلق بقضايا القلب. يقول الأطباء إن ارتفاع مستوى الكورتيزول يرفع ضغط الدم، ويضيق الشرايين، ويعطل إيقاعات القلب، ويزيد من الشعور بعدم الراحة. كما أن القلق أو نوبات الهلع، التي تسببها مستويات الكورتيزول المرتفعة، يمكن أن تؤدي إلى ألم في الصدر يشبه بشكل مخيف النوبة القلبية.