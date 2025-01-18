شكرا لقرائتكم خبر عن من 3 مكونات.. مشروب تناوله في الصباح أو قبل النوم يمنحك الدفء ويعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

في فصل الشتاء، تزداد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، بسبب الشعور باستمرار بالجوع، حيث يذهب معظمنا لتناول الأطعمة المقلية والدهنية التي تسبب في الغالب مشكلات فى الهضم، مثل الشعور بالثقل والانتفاخ ما يترتب عليه من زيادة الوزن، ويمكن لتناول بعض المشروبات الصحية من التوابل والأعشاب أن يحسن هذه الأعراض، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" مشروبًا من 3 مكونات موجودة في كل مطبخ وهم الكمون والشمر والقرفة، يمكن أن يساعد تناوله يوميًا في الصباح الجسم بعدة طرق.

لماذا ماء الكمون والشمر والقرفة؟

الشتاء هو الوقت المثالي للاستمتاع بالمشروبات الدافئة والمريحة، وماء الكمون والشمر والقرفة هو أحد هذه المشروبات التي تقدم فوائد صحية عديدة، حيث يحتوي هذا المشروب على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات ومركبات تعزز عملية التمثيل الغذائي، وهو ضروري خلال الأشهر الباردة.

فيما يلى.. 6 فوائد صحية لتناول هذا المشروب في الصباح خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة:

تعزيز المناعة

الكمون والشمر والقرفة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للميكروبات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ويمكن لهذا المشروب أن يحميك من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والسعال والإنفلونزا، والتي تعد شائعة جدًا خلال هذا الطقس البارد.

تحسين الهضم

يعمل هذا المزيج على تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يحفز الكمون الإنزيمات الهضمية، والشمر يهدئ بطانة المعدة، والقرفة تقلل الالتهاب في الأمعاء، وهذا المزيج معًا، يعزز الهضم بشكل أفضل ويقلل من الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ.

إزالة السموم من الجسم

يعمل ماء الكمون والشمر والقرفة كمزيل طبيعي للسموم من الجسم، بما يدعم وظائف الكبد، ويحسن صحة الجلد أيضًا، ووفقًا للخبراء، يساعد إزالة السموم أيضًا في تعزيز مستويات الطاقة والحيوية بشكل عام.

يحافظ على الدفء والنشاط

القرفة لها خصائص طبيعية تمنحك الدفء اللازم في الطقس البارد، من خلال تعزيز الدورة الدموية، مما يساعدك على البقاء دافئًا خلال فصل الشتاء، ويوفر هذا المشروب أيضًا مصدرًا ثابتًا للطاقة، ويتغلب على الإرهاق.

يقلل من احتباس الماء

وفقًا للخبراء، فإن بذور الشمر لها خصائص مدرة للبول تساعد في تقليل احتباس الماء والانتفاخ، كما يدعم الكمون والقرفة توازن السوائل في الجسم، بما يمنع الانتفاخ والتورم، ويساعد الكمون على الهضم ويقلل من الانتفاخ، أما الشمر فهو يعمل كمدر طبيعى للبول ويطرد السوائل الزائدة، ويخفف التورم، كما تعزز القرفة عملية التمثيل الغذائي وتحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم مما يقلل بدوره من احتباس السوائل.

يساعد في إدارة الوزن

يعتبر هذا المشروب رائعًا لإدارة الوزن لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويحد من الشهية، ويساعد في الهضم، كما يساعد على حرق الدهون بشكل فعال ويحافظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام تحت السيطرة.

فيما يلى.. طريقة عمل مشروب الكمون والشمر والقرفة

قُم بغلى ملعقة صغيرة من بذور الكمون والشمر مع عود صغير من القرفة فى الماء، لمدة 5-10 دقائق، ثم صفي الخليط وتناوله دافئًا، ويفضل على معدة فارغة في الصباح أو قبل النوم.