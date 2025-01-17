شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات صحية.. نسب الكوليسترول الطبيعية ومتى يكون الفحص ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، توصي جمعية القلب الأمريكية بأنه يجب على جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر فحص مستويات الكوليسترول وعوامل الخطر التقليدية الأخرى كل أربع إلى ست سنوات طالما ظل الخطر منخفضًا.

تعرف على كيفية فحص نسبة الكوليسترول لديك

وفقا لموقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " cdc" تشمل مستويات الكوليسترول المثالية

الكوليسترول الكلي حوالي 150 ملغ/ديسيلتر

الكوليسترول الضار (LDL) حوالي 100 ملغ/ديسيلتر

الكوليسترول الجيد (HDL)على الأقل 40 ملغ/ديسيلتر عند الرجال و50 ملغ/ديسيلتر عند النساء

الدهون الثلاثية أقل من 150 ملغ/ديسيلتر

من يجب أن يتم اختبار نسبة الكوليسترول

يجب التحدث مع طبيبك الخاص حول تاريخك الصحي ومدى تكرار حاجتك إلى فحص نسبة الكوليسترول، يجب فحص نسبة الكوليسترول في الدم في وقت مبكر من الحياة - حتى الأطفال والمراهقين يجب أن يخضعوا لفحص نسبة الكوليسترول لديهم.

ينبغي لمعظم البالغين الأصحاء فحص مستوى الكوليسترول لديهم كل 4 إلى 6 سنوات.

يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو السكر أو لديهم تاريخ عائلي لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى فحص الكوليسترول لديهم بشكل متكرر.

وينبغي للأطفال أيضًا فحص نسبة الكوليسترول لديهم مرة واحدة على الأقل بين سن 9 و11 عامًا.

ينبغي للمراهقين فحص نسبة الكوليسترول لديهم بين سن 17 و21 عامًا .

قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من السمنة أو مرض السكر إلى إجراء فحص الكوليسترول المرتفع بشكل متكرر.

ما هو الكوليسترول الحميد

يُطلق على الكوليسترول HDL اسم الكوليسترول "الجيد"، ويساعد في الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم من انخفاض مستويات الكوليسترول الحميد، يمكن أن تؤدي العوامل الوراثية ومرض السكر والتدخين وزيادة الوزن والخمول إلى انخفاض مستوى الكوليسترول الحميد.

يميل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الحميد مقارنة بالنساء، ولكن خطر الإصابة يزداد لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

الكوليسترول الضار

تُعد مستويات الكوليسترول الضار من بين عوامل عديدة يجب مراعاتها عند تقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تحدث إلى طبيبك الخاص حول مستوى الكوليسترول الضار لديك بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية لديك.

ما هو الحد الأدنى من الكوليسترول السيئ؟

على الرغم من عدم وجود مستوى مثالي مستهدف للكوليسترول الضار في الدم، تشير الدراسات إلى أن مستوى الكوليسترول الكلي الأمثل هو حوالي 150 مجم/ديسيلتر، مع LDL-C عند أو أقل من 100 مجم/ديسيلتر ، والبالغون الذين لديهم LDL-C في هذا المستوى لديهم معدلات أقل من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

تحدث إلى طبيبك إذا كنت تتمتع بصحة جيدة، فاستهدف مستوى LDL أقل من 100 مجم/ديسيلتر، بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للأفراد الذين لديهم تاريخ من الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية والذين يتناولون بالفعل أدوية خفض الكوليسترول، فقد يستهدف طبيبك خفض مستوى LDL-C بنسبة 50% على الأقل إلى 70 مجم/ديسيلتر أو أقل.