شكرا لقرائتكم خبر عن الغطس فى الماء البارد يُخفف التوتر ويُحسن جودة النوم فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

أشارت دراسة حديثة أجرتها جامعة سنترال لانكشاير الإنجليزية إلى أن الغمر أو الغطس المنتظم فى الماء البارد قد يفيد الأداء الإدراكى ويحسن جودة النوم، حيث أوضحت الدراسة التأثيرات النفسية لهذه العادة وفوائده للصحة العقلية وللدماغ، وهى طريقة يستخدمها الرياضيون فى الأصل كطريقة للتعافى بعد ممارسة الرياضة، ثم تطور منذ ذلك الحين إلى نشاط صحى يتسم بالجرأة، خاصة أن يحتاج لقوة تحمل الغطس في الماء البارد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا تقول الدراسة؟

وفقًا للدراسة، التي نُشرت تحت عنوان "تأثير التبريد العلاجي الحاد والمزمن على الأداء الإدراكي والرفاهية"، في مجلة "Physiology & Behavior"، قام الباحثون بتقييم الأداء الإدراكى وجودة النوم لـ13 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة فى عمر 21 عامًا قاموا بالغطس فى الماء البارد بدرجة حرارة 10 درجات مئوية لمدة 10 دقائق، لمدة ثلاث مرات في الأسبوع، وعلى مدار شهر كامل.

نتائج الدراسة

أظهر نتائج الدراسة، تحسنًا ملحوظًا للمشاركين في سرعة المعالجة والمرونة العقلية، كما انخفضت اضطرابات النوم لديهم، حيث أفاد المشاركون بتحسن كبير في الأسبوع الثالث من الانتظام في هذه الممارسة، علاوة على ذلك، انخفض القلق بعد الغطس للرمة الأولى وظل يُظهر تحسنًا كبيرًا طوال الدراسة، ومع ذلك، لم يكن لهذه الممارسة تأثيرًا واضحًا على تحسين المزاج، ويعتقد الباحثون أن الفوائد المعرفية قد تكون مرتبطة باستجابة الجسم الفسيولوجية للبرد، مثل زيادة تدفق الدم وإطلاق الإندورفين، وقد يؤدي التعرض للبرد أيضًا إلى تهدئة الجهاز العصبي، مما يعزز الاسترخاء وتقليل التوتر، ويقول الباحث الرئيسي للدراسة، روبرت ألان "يساعد الغمر أو الغطس بالماء البارد على النوم، وخاصة خلال فترات اضطرابات النوم".

فيما يلى.. فوائد الغطس في الماء البارد تحسين التركيز والإنتاجية

يمكن أن يساعدك الغطس في الماء البارد إذا كنت تعاني من صعوبة في التركيز أو تشعر بعدم الإنتاجية، حيث تعمل درجة الحرارة الباردة على تحسين صفاء ذهنك وانتباهك ويقظتك.

تقليل علامات التوتر والقلق

يعد التوتر والقلق من أكثر المشكلات الصحة العقلية انتشارًا بين الناس في الوقت الحاضر، وقد ثبت أن العلاج بالماء البارد يقلل من أعراض كلتا الحالتين عن طريق تقليل الالتهاب والمساعدة في تنظيم الهرمونات، ويمكنك مساعدة جسمك وعقلك على التخلص من التوتر والاسترخاء باستخدام العلاج بالماء البارد، لذلك فهو أمر بالغ الأهمية للصحة العقلية.

في المقابل يحذر الباحثون من أن عادة الغطس أو الغمر في الماء البارد قد لا تتناسب مع الجميع، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو فرط الحساسية للبرد.