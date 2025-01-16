شكرا لقرائتكم خبر عن هل عدم القدرة على التجشؤ حالة مرضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يُعتبر التجشؤ أمراً محرجًا خاصة في المواقف الاجتماعية، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون عدم القدرة على التجشؤ مشكلة يمكن أن تسبب عدم الراحة، حتى أن هناك اسمًا طبيًا لهذه الحالة يعرف باسم " خلل وظيفي رجعي في الحلق والحنجرة (R-CPD)، والمعروف أيضًا باسم " متلازمة عدم التجشؤ".

وفقا لأطباء في جامعة فلوريدا هيلث بولاية فلوريدا، فإن العضلة الحلقية البلعومية هي العضلة الرئيسية في العضلة العاصرة العلوية للمريء، وهي البوابة العلوية لمجرى الطعام، ومع متلازمة عدم التجشؤ، لا تسترخي هذه العضلة، وحسب تقرير موقع شبكة " فوكس نيوز" يمكن أن يتأثر كل من الرجال والنساء، وعوامل الخطر للإصابة بهذه الحالة غير معروفة، وقد لا يبدو عدم القدرة على التجشؤ أمرًا خطيرًا، لكنه قد يؤدي إلى تحديات شديدة، وفقًا للطبيب.

وحسب التقرير، فأن الأشخاص الذين لا يستطيعون التجشؤ قد يشكون من مشاكل، مثل الانتفاخ، وصوت الغرغرة، وعدم الراحة تجاه بعض الأطعمة والمشروبات ، مثل المشروبات الغازية.

واتفقت الدكتورة بريا كريشنا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة في قسم جراحة الرأس والرقبة بجامعة لوما ليندا في كاليفورنيا، على أن متلازمة التجشؤ لا يمكن أن تسبب " ضائقة نفسية كبيرة " لدى الشخص المصاب.

ويقول الأطباء إنه إذا لم تنجح الخيارات المتاحة دون وصفة طبية والأدوية الموصوفة وتعديلات نمط الحياة في حل مشكلة التجشؤ، فيمكن للمرضى اللجوء إلى البوتوكس كعلاج محتمل.

البوتوكس لعلاج التجشؤ

سواء تم حقنه في الوجه لإجراء تجميلي أو في أي مكان آخر في الجسم لسبب وظيفي، فإن البوتوكس يعمل عن طريق منع العصب الحركي من إطلاق الناقل الكيميائي الذي يشير إلى انقباض العضلة، وعندما يتم حقن البوتوكس في العضلة الحلقية البلعومية، لا تستطيع العضلة أن تنقبض، وبالتالي تسترخي وتسمح بتنفيس المريء، ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد هذا المريض على التجشؤ.

وحسب التقرير فإن حقن البوتوكس يمكن أن يكون إجراءً آمنًا للغاية طالما يتم حقنه في العضلة الصحيحة والمقصودة، وهذا يعني أن يكون هناك جراح مطلع على علم التشريح لحقن العضلة الحلقية البلعومية".

هناك طريقتان لاستخدام البوتوكس لتحفيز التجشؤ، بحسب التقرير:

الطريقة الأولى هي إجراء قصير يتم إجراؤه تحت التخدير العام في غرفة العمليات الخارجية.



الطريقة الثانية هي حقن العضلة أثناء جلوس المريض على كرسي في عيادة الطبيب .

