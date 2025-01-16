شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تآكل شرايين القلب.. اعرف الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تآكل الشرايين القلبية، المعروف أيضًا باسم تصلب الشرايين التاجية، هو مرض يصيب الشرايين التي تغذي القلب، ويعد من مشاكل القلب التي يجب علاجها على الفور تجنبا لحدث أي مضاعفات صحية للمريض.



وفقا لموقع healthline يحدث تآكل شرايين القلب عندما تتجمع الدهون والكوليسترول والخلايا الأخرى على جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضييقها، ومن أشهر أسباب الإصابهة بها التدخين، و ارتفاع ضغط الدم، و ارتفاع الكوليسترول و زيادة الوزن، وعدم القيام باي نشاط بدني، وعدم انتظام او السيطرة على مرض السكر وايضا التاريخ الوراثي في العائلة لأمراض القلب.

وأوضح التقرير أبرز الأعراض المرتبطة بوجود مشكلة في القلب، ومنها:

1. ألم في الصدر قد يكون علامة علي الاصابة بالذبحة الصدرية.

2. صعوبة في التنفس.

3. دوخة أو خفة في الرأس.

4. ألم في الكتفين أو الفخذين.

5. إرهاق أو ضعف.

6. خفقان القلب.

7. نوبات القلب.

كيف يتم علاج تآكل شرايين القلب؟

طرق علاج تاكل شرايين القلب

1. الأدوية المضادة للالتهاب.

2. الأدوية المضادة للكوليسترول.

3. الأدوية المضادة لضغط الدم.

4. الأدوية المضادة للذبحة الصدرية.



وفي حالة استمرار الأعراض السابق ذكرها وعدم التحسن مع العلاجات، يجب القيام بهذه الإجراءات الطبية، ومنها:

1. قسطرة القلب الاستكشافية .

2. تركيب دعامة القلب في حالة الحاجة لذلك.

3. جراحة الشريان التاجي.

4. جراحة القلب المفتوح.

بالاضافة إلى القيام ببعض النصائح الهامة وتعتبر هذه هي العلاجات غير الجراحية، ومنها:

1. التمارين الرياضية.

2. النظام الغذائي الصحي.

3. التوقف عن التدخين.

4. خفض الوزن.

5. إدارة الضغط.

كما قدم التقرير ابرز الطرق الوقائية للحفاظ علي صحة القلب، وتجنب التعرض لاي مضاعفات، ومنها:

1. التوقف عن التدخين.

2. ممارسة الرياضة.

3. الحفاظ على وزن صحي.

4. تناول نظام غذائي صحي.

5. إدارة الضغط.

6. فحص القلب بانتظام.

