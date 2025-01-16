شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض للأنفلونزا يجب الحذر منها مع تزايد أمراض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد أمراض الجهاز التنفسى مثل كورونا والأنفلونزا فى فصل الشتاء، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( CDC ).

ما أعراض الأنفلونزا؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تظهر الأعراض عادةً فجأة، ويمكن أن تشمل الحمى فوق 38 درجة مئوية، والسعال الجاف، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، وآلام الجسم، والصداع، والقشعريرة، وأحيانًا الغثيان أو القيء أو الإسهال.

وقد تكون الأعراض أكثر حدة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة معينة، مثل الربو أو السكر أو أمراض القلب.

وقد يصاب بعض الأشخاص بمضاعفات (مثل الالتهاب الرئوي) نتيجة للأنفلونزا، وقد تكون بعضها مهددة للحياة وتؤدي إلى الوفاة، كما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومن المضاعفات الخطيرة الأخرى المحتملة التي قد تسببها الأنفلونزا التهاب القلب (التهاب عضلة القلب)، أو المخ (التهاب الدماغ)، أو أنسجة العضلات (التهاب العضلات، انحلال الربيدات)، وفشل الأعضاء المتعددة (على سبيل المثال، فشل الجهاز التنفسي والكلى).

تعتبر أعراض كورونا وأعراض الأنفلونزا متشابهة للغاية، حيث لا يمكن تشخيصهما من خلال الأعراض وحدها، حيث يلزم إجراء الاختبار للتمييز بين أحدهما والآخر.

مقارنة بالأنفلونزا، يمكن أن يسبب فيروس كورونا مرضًا أكثر شدة لدى بعض الأشخاص، وبالمقارنة بالأشخاص المصابين بفيروس الأنفلونزا، قد يستغرق الأشخاص المصابون بفيروس كورونا وقتًا أطول لإظهار الأعراض وقد يكونوا معديين لفترات أطول من الزمن، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

هل يمكن أن تصاب بالأنفلونزا دون ارتفاع درجة الحرارة؟

رغم أن الحمى من الأعراض الشائعة للأنفلونزا، إلا أنه ليس كل من يصاب بالفيروس يصاب بها، فإذا كانت العدوى خفيفة، فقد لا يصاب الجسم بالحمى، ولكن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو كبار السن قد لا يصابون بالحمى بسبب ضعف استجابتهم المناعية.

كم من الوقت يستغرق التعافى من الأنفلونزا؟

يستغرق التعافي من الأنفلونزا عادة من أسبوع إلى أسبوعين، لكن الجدول الزمني قد يختلف حسب عوامل مثل العمر والصحة العامة وشدّة العدوى، قد يستغرق الأطفال وكبار السن وقتًا أطول للتعافي، وقد تؤدي حالات مثل الربو أو السكر أو أمراض القلب إلى إطالة فترة التعافي.

ما الفرق بين الأنفلونزا A وB؟

الأنفلونزا A وB نوعان من فيروسات الأنفلونزا التي تسبب تفشي الأنفلونزا الموسمية، الأنفلونزا A موجودة في البشر والطيور والخنازير وغيرها من الحيوانات.

من ناحية أخرى لا توجد الأنفلونزا من النوع ب إلا في البشر، أما الأنفلونزا من النوع أ فهي أكثر انتشارًا وغالبًا ما تكون السلالة السائدة خلال موسم الأنفلونزا، وعادة ما تسبب الأنفلونزا من النوع ب مرضًا أخف مقارنة بالأنفلونزا من النوع أ، لكن لا يزال من الممكن حدوث حالات شديدة.