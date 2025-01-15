شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر تناول مكملات فيتامين "د" دون استشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

يتمتع فيتامين د بأهمية كبيرة، ففي السنوات الأخيرة، ربطت الأبحاث بين انخفاض مستويات الفيتامين في الدم وارتفاع مخاطر الإصابة بكل شيء بدءًا من أمراض القلب والسكري والسرطان إلى اضطرابات المزاج والخرف.

فيتامين د وصحتك

حسب موقع جامعة " harvard " فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويتم تخزينه في الجسم، ولهذا السبب، ينصح بعدم تناول المكملات الغذائية دون اختبار نقصه، لذا فإن فرص التسمم قد تكون أعلى، وينطبق هذا أيضًا على الفيتامينات A وE وK التي يجب تناولها فقط في حالة النقص.

في الوقت الحالي، يعاني عدد كبير من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و75 عامًا من نقص فيتامين د، وينصحهم الطبيب بتناول مكملات فيتامين د3. ومع ذلك، لا ينبغي تناول أي مكملات دون إجراء اختبار.

أضرار تناول فيتامين د دون استشارة الطبيب

وأوضح التقرير أن "تناول كميات كبيرة من فيتامين د قد يؤدي إلى التسمم، حيث قد يعاني الشخص من أعراض مثل الغثيان والقيء وفقدان الشهية وضعف العضلات وفشل الكلى وحصوات الكلى وعدم انتظام ضربات القلب والارتباك وحتى الموت".

يمكن أن تؤدي سمية فيتامين د أيضًا إلى فرط كالسيوم الدم أو ارتفاع كمية الكالسيوم في الدم، مما يسبب أعراضًا مثل آلام العظام والتبول المتكرر وحتى رواسب الكالسيوم في الشرايين أو الأنسجة الرخوة، لذا، إذا كنت تتناول أي مكملات، فيجب أن يتم ذلك بدقة تحت إشراف الطبيب.

لا تبدأ في تناول أي مكمل غذائي من تلقاء نفسك لمجرد أن صديقك اقترح ذلك عليك، سينصحك الطبيب بما هو الأنسب لك ويوصي بالجرعة المناسبة، احرص على فحص مستويات فيتامين د لديك بانتظام.