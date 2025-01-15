شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات صحية.. النسب الطبيعية للسكر فى الدم ومتى تلجأ للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

مستويات السكر في الدم، هي كمية الجلوكوز في دمك، وتعتبر معرفة النسب الطبيعية للسكر أمر مهم للتحكم في نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن الكمية يمكن أن ترتفع وتنخفض على مدار اليوم، هناك اختبار دم يمكنه قياس مستويات السكر في الدم المتوسطة على مدار حوالي 3 أشهر.

ما هي مستويات السكر الطبيعية في الدم؟

وفقا لجمعية القلب البريطانية فإنه بالنسبة لمعظم الأفراد الأصحاء، تكون مستويات السكر في الدم الطبيعية:

تكون مستويات السكر في الدم الصحية أقل من 100 مليجرام لكل ديسيلتر (مجم/ديسيلتر) بعد الصيام لمدة 8 ساعات على الأقل، وتكون أقل من 140 مليجرام/ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام.

خلال النهار، تميل مستويات السكر إلى أن تكون في أدنى مستوياتها قبل الوجبات مباشرة، وبالنسبة لمعظم الأشخاص غير المصابين بالسكر، تتراوح مستويات السكر في الدم قبل الوجبات حول 70 إلى 80 مجم/ديسيلتر، بالنسبة لبعض الأشخاص، 60 هو المستوى الطبيعي؛ وبالنسبة للآخرين، 90.

ما هو مستوى السكر المنخفض

يختلف مستوى السكر في الدم بشكل كبير أيضًا، لن ينخفض مستوى الجلوكوز لدى العديد من الأشخاص أبدًا إلى أقل من 60، حتى عندما يصومون لفترة طويلة، عندما تتبع نظامًا غذائيًا أو تصوم، يحافظ الكبد على مستوياتك الطبيعية عن طريق تحويل الدهون والعضلات إلى سكر، قد تنخفض مستويات السكر لدى بعض الأشخاص إلى أقل من ذلك إلى حد ما.

مستويات السكر الطبيعية في الدم

أثناء الصيام، يجب أن تكون مستويات السكر في الدم بين 72 و99 مجم/ديسيلتر

بعد ساعتين من تناول الطعام، يجب أن تصل مستوياتك إلى 140 مجم/ديسيلتر

أعراض ارتفاع سكر الدم

تعتمد أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم على ما إذا كنت في المراحل المبكرة أو المتأخرة من الحالة:

الأعراض المبكرة: ستشعر بالعطش، وستتبول أكثر، وستصاب بالصداع، وستعاني من عدم وضوح الرؤية.

الأعراض طويلة الأمد، إذا كنت تعاني من ارتفاع سكر الدم لفترة من الوقت، فقد تشعر بالتعب الشديد، وفقدان الوزن، والإصابة بعدوى الخميرة الجلدية ، وصعوبة التئام الجروح أو القروح.

عادةً لا يعاني الأشخاص المصابون بمرحلة ما قبل السكري ، أو مستوى السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، من أي علامات أو أعراض للمرض.

تشخيص مرض السكر

يستخدم الأطباء هذه الاختبارات لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري أو مرحلة ما قبل السكر:

اختبار سكر الدم الصائم: يقوم الطبيب بفحص مستويات سكر الدم بعد الصيام لمدة 8 ساعات، يشير المستوى الأعلى من 126 مجم/ديسيلتر إلى إصابتك بمرض السكري، بينما يشير المستوى من 100 إلى 125 مجم/ديسيلتر إلى إصابتك بمرض السكر.

اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم، بعد الصيام لمدة 8 ساعات، تحصل على مشروب سكري خاص، بعد ساعتين، إذا كان مستوى السكر لديك أعلى من 200، فقد يعني هذا إصابتك بمرض السكر، ويشير 140 إلى 199 مجم/ديسيلتر إلى مرحلة ما قبل السكر.