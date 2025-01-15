شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا من إيذاء النفس إلى الانفصال بعد 30 عاما.. ما هو الطلاق الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

فوجئ محبو ومتابعو الكرة العالمية بخبر انفصال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن زوجته كريستينا سيرا بعد رحلة زواج استمرت 30 عاماً، وهو ما يأتى بعد أسابيع قليلة من واقعة إيذاء جوارديولا نفسه وتعمده جرح وجهه، حيث ظهرت آثار الجروح على وجهه ورأسه، وذلك عقب سلسلة من تعثر فريقه فى عدة مباريات متتالية.

الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج يطلق عليه اسم " الطلاق الرمادى"، ووفقا للطب النفسى، فمصطلح الطلاق الرمادي يشير إلى ظاهرة إنهاء الزواج بين كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم عادة بين 50 عاماً وما فوق وبعد ارتباط لسنوات طويلى، ويتساءل كثيرون لماذا لا يدرك الزوجان اللذان ظلا معاً لفترة طويلة أنهما غير مناسبين لبعضهما البعض إلا في وقت متأخر .

حسب تقرير مجلة " فوربس" كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة العلاقات الاجتماعية والشخصية تجارب 44 مطلقًا - تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر - ووجدت أن هناك عادةً عملية من مرحلتين وراء توقيت الطلاق في أواخر العمر.

بحسب الدراسة كان هناك سببان لانتهاء الزيجات طويلة الأمد بالطلاق الرمادي، بحسب الدراسة.

1. البقاء رغم الاختلافات

توصل باحثون إلى أن المرحلة الأولى التي تسبق الطلاق غالبًا ما تنطوي على عدم رضا طويل الأمد في الزواج، مع بقاء الزوجين معًا على الرغم من ذلك.

وأفاد الأزواج السابقون أنهم أصبحوا منفصلين عن بعضهم البعض بسبب حالات الخيانة الزوجية، أو الإساءات اللفظية وغيرها، والسيطرة من قبل الطرف الآخر، وإدراك عدم توافقهم بسبب اختلافات الشخصية ونقص التواصل أو المرور بالتطور الشخصي، مما خلق مسافة بينهم عندما لم يرغب شريكهم في متابعة نفس المسار.

وقد دفعهم هذا الاستياء إلى طلب الطلاق، إلا أنهم غالبا ما ظلوا معا لفترة أطول من أجل أطفالهم وبسبب اعتمادهم ماليا على زوجهم، والالتزام بالمعايير الاجتماعية في عصرهم وتجنب الوصمة المرتبطة بالطلاق.

2. إدراك أن الزواج يجب أن ينتهي

يشير الباحثون إلى أن المرحلة الثانية من الزواج والتي تتوج بالطلاق الرمادي هي عندما يتم اتخاذ القرار النهائي بعد سنوات من تصاعد الضائقة الزوجية، بسبب نقاط التحول الهامة حيث يتجه الزواج نحو الانحدار الكامل.

وتشمل هذه " نقاط اللاعودة" أحداثاً محددة مثل حدث عام يعرض العلاقة المتوترة بين الزوجين، أو حالات متطرفة من الإساءة الجسدية أو الاقتصادية أو العاطفية. وكثيراً ما يؤدي هذا إلى لحظة من الوضوح والحسم بشأن الطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يشرح المشاركون كيف كانوا في وضع أفضل للحصول على الطلاق بسبب التغييرات في بنية الأسرة مثل تغير المعايير الاجتماعية والثقافية مع مرور الوقت، واكتساب النضج العاطفي والرغبة القوية في الاستمتاع ببقية حياتهم.