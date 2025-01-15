شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح مهمة لتجنب انتشار فيروس hmpv والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن فيروس HMPV ليس جديدًا إلا أن ظهوره مرة أخرى يتطلب جهودًا وقائية مستمرة، حيث يمكن لهذه التدابير البسيطة والفعالة أن تساهم بشكل كبير فى الحد من انتشاره.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أشياء يجب وضعها فى الاعتبار للتخفيف من انتشار فيروس hmpv، ومنها..

نظافة اليدين الجيدة

إن لم يكن هناك أى شىء فقد علمنا كورونا غسل أيدينا بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، إن الحفاظ على نظافة اليدين أمر مهم للغاية للتخفيف من انتشار أى فيروس، لذلك اغسلهما جيدًا وبشكل متكرر، ويعد استخدام معقمات اليدين التى تحتوى على الكحول عندما لا يتوفر الصابون والماء، بالإضافة إلى ذلك، تجنب لمس وجهك، خاصة عينيك وأنفك وفمك، بأيدٍ غير مغسولة.

ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة

قد يمنع ارتداء الكمامات انتشار الفيروس بشكل كبير، تأكد من أن الكمامة تغطى أنفك وفمك وأنك على مسافة بعيدة من أي شخص يسعل أو يعطس.

آداب التنفس

إذا كنت تعانى من السعال أو العطس، قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك، تخلص من المناديل فورًا فى سلة مهملات مغلقة وقم بتطهير يديك بعد ذلك.

تنظيف الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر

قم بتنظيف وتطهير الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف الذكية ولوحات المفاتيح باستخدام المطهرات المناسبة ذات معدل القتل الجيد ضد الفيروسات التنفسية.

تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى

إذا ظهرت عليك أو على أى شخص فى منزلك أعراض أمراض الجهاز التنفسى، فابتعد عنهم لتجنب التعرض المحتمل للعدوى، ذكّرهم بالعودة إلى المنزل واستشارة الطبيب إذا ظهرت عليهم الأعراض.

ابق فى المنزل إذا كنت مريضًا

إذا بدأت تشعر بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، فابق فى المنزل ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة.

الحفاظ على مناعة صحية

اتباع نظام غذائى متوازن يشمل الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة، والسوائل الكافية، والنشاط البدنى، ستضمن لك أقل خطر للإصابة بأى فيروس.

حماية الأشخاص المعرضين للخطر

يجب حماية الأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، يجب منعهم من التواجد فى الأماكن المزدحمة وتحديث جداول التطعيم الخاصة بهم.