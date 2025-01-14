شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقات الألعاب العقلية على الموبايل تحسن التركيز.. حقيقة أم خرافة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تطبيقات ألعاب تدريب الدماغ أصبحت أداة شائعة في الفترة الأخيرة ويستخدمها الكثيرون لتعزيز التركيز والذكاء، حيث تم تصميم هذه الألعاب لتحسين التفكير السريع ومدى الانتباه والأداء التنفيذي، وغالبًا ما يقال إنها لها فوائد، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تأثيرات ألعاب تدريب الدماغ قد تكون مؤقتة فقط، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للخبراء، فإنه في حين أن هذه الألعاب قد تعزز مهارات معينة مثل اتخاذ القرار السريع أو تعدد المهام، فإن الفوائد غالبًا لا تترجم إلى تطبيقات عملية في العالم الحقيقي، وقد دفع هذا الكثيرين إلى التشكيك في فعاليتها على المدى الطويل في منع التدهور المعرفي أو تعزيز معدل الذكاء.

قوة الأنشطة الجديدة والتحديات في تعزيز صحة التركيز

تشير الدراسات إلى أن الانخراط في أنشطة جديدة وتحديات قد يكون له تأثير أعمق على الصحة الإدراكية، وهو أكثر تأثيرًا من ألعاب تدريب الدماغ.

استكشفت دراسة نُشرت في مجلة Sage Journal تأثير مثل هذه الأنشطة على كبار السن، حيث تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات:

- شاركت مجموعة في أنشطة تتطلب التعلم النشط، مثل التصوير الفوتوغرافي الرقمي والتطريز.

- شاركت مجموعة أخرى في أنشطة منخفضة الجهد مثل حل ألغاز الكلمات المتقاطعة أو الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام الكلاسيكية.

كشفت النتائج أن الذين شاركوا في أنشطة جديدة وتحديات شهدوا مكاسب كبيرة في الذاكرة وسرعة المعالجة وقدرات التفكير

وأظهرت فحوصات الدماغ التي أجريت أثناء الدراسة تحسنًا في الكفاءة العصبية لدى أولئك الذين استثمروا الوقت في هذه الأنشطة. وتؤكد الدراسة على أهمية التعلم مدى الحياة والمشاركة النشطة في المهام التحفيزية للحفاظ على صحة الدماغ.

دور العادات الصحية في منع التدهور المعرفي

تسلط مقالة نُشرت في PsyPost الضوء على أنه في حين يرتبط الخرف غالبًا بالشيخوخة، فإن العادات السلوكية التي يتم تطويرها أثناء مرحلة البلوغ يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في منع أو تأخير آثارها. هناك عادتان رئيسيتان تساهمان في تحسين صحة الدماغ تشملان:

- الإقلاع عن التدخين: من المعروف أن التدخين يتلف الأوعية الدموية ويقلل من إمداد الدماغ بالأكسجين، مما يزيد من خطر التدهور المعرفي.

- التحكم في ضغط الدم: يساعد الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية في منع تلف أنسجة المخ ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والتي يمكن أن تساهم في الخرف.

لا تعمل هذه التغييرات في نمط الحياة على تحسين الصحة البدنية العامة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز قدرة المخ على تحمل آثار الشيخوخة.

نصائح لتعزيز وظائف المخ

بالإضافة إلى تبني عادات صحية، إليك بعض الطرق لتعزيز وظائف المخ بشكل طبيعي:

1. ممارسة الرياضة بانتظام: يحسن النشاط البدني تدفق الدم إلى المخ ويعزز نمو خلايا المخ الجديدة.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي: الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 ضرورية لصحة المخ.

3. الحصول على نوم جيد: يساعد النوم العميق المخ على ترسيخ الذكريات وإخراج السموم.

4. البقاء على اتصال اجتماعي: المشاركة في المحادثات والأنشطة الجماعية تحفز العمليات الإدراكية

5. تعلم مهارات جديدة: سواء كان الأمر يتعلق بتعلم آلة موسيقية أو دراسة لغة جديدة، فإن تحدي المخ يحافظ على نشاطه.