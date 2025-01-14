صحة ورشاقة

وزارة الصحة تكشف 6 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 14 يناير 2025 03:05 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل وتشمل:-

- اللحم أو البيض غير المطبوخ

- تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ

- بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عالي من الزئبق (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين)

- الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع

- الكافيين (مثل: الشاي والقهوة، والشوكولاتة) وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

- الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره)


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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