شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل وتشمل:-

- اللحم أو البيض غير المطبوخ

- تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ

- بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عالي من الزئبق (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين)

- الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع

- الكافيين (مثل: الشاي والقهوة، والشوكولاتة) وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

- الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره)



