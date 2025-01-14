شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 6 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 14 يناير 2025 03:05 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أطعمة يجب تجنبها أثناء الحمل وتشمل:-
- اللحم أو البيض غير المطبوخ
- تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ
- بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عالي من الزئبق (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين)
- الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع
- الكافيين (مثل: الشاي والقهوة، والشوكولاتة) وبعض المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
- الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره)
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