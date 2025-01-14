شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات حول فيروس التهاب الرئة البشرى hmpv والان مع تفاصيل الخبر

بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس التهاب الرئة البشرى hMPV فى العديد من البلدان، حث مسئولو الصحة فى الهند بعدم الذعر واتباع الاحتياطات اللازمة، وفى التقرير التالى نستعرض بعض الأساطير حول هذا الفيروس وفقا لموقع healthshots.

الأسطورة 1..

hMPV هو فيروس جديد

من أكبر الأساطير حول فيروس الجهاز التنفسي البشري hmpv هو أنه فيروس جديد، والحقيقة أنه تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001، واكتشفه العلماء عندما لاحظوا نمطًا من أمراض الجهاز التنفسي التي لم تسببها فيروسات أخرى معروفة، مثل الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفي الواقع يوجد هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم وينتشر بين البشر منذ عقود.

الأسطورة 2..

فيروس كورونا وفيروس hmpv هو نفس الفيروس

لا يعد فيروس كورونا وفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري (hMPV) نفس الفيروس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن كورونا هو مرض معدٍ يسببه فيروس سارس-كوف-2، في حين أن فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري (hMPV) يسببه فيروس مختلف ينتمي إلى عائلة الفيروسات المخاطية، ويمكن أن يسبب كلا الفيروسين أعراضًا تنفسية مثل السعال والحمى وضيق التنفس، لكنهما يختلفان في الأصول والتركيبات وطرق الانتقال، علاوة على ذلك، فإن كورونا 19 أكثر شدة في كثير من الحالات وينطوي على مخاطر أعلى للمضاعفات الخطيرة مقارنة بفيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري (hMPV).

- الأسطورة 3

لا يمكنك الإصابة بفيروس hmpv مرتين

من بين الأساطير العديدة المنتشرة حول فيروس hmpv، هناك أسطورة أخرى تقول إن الإصابة بالفيروس مرة أخرى لا يمكن أن تحدث، ومع ذلك، فمن الممكن الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي البشري أكثر من مرة، خاصة أن المناعة ضد الفيروس لا تدوم إلى الأبد، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل قد يعانون من أعراض أقل حدة أثناء الإصابة اللاحقة.فيروس hmpv يستهدف الأطفال فقط.

فيروسات الجهاز التنفسي البشرية هي عدوى تنفسية يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ولكن الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى، ففي الأطفال، يمكن أن تسبب فيروسات الجهاز التنفسي البشرية أعراضًا تنفسية أكثر حدة ويمكن أن تؤدي أحيانًا إلى دخول المستشفى، وليس الأطفال فقط، بل أيضًا كبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية.

- الأسطورة 5

فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري hmpv أكثر قابلية للانتقال من الفيروسات التنفسية الأخرى، ويعد من أكثر الأساطير انتشارًا حول فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري انتشارًا هو أن العدوى أكثر قابلية للانتقال من الفيروسات التنفسية الأخرى مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد الشائعة، ومع ذلك، هذا ليس صحيحًا، فإن انتقال فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري مشابه لفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، مما يعني أنه ينتشر من خلال الرذاذ عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ويمكن أن ينتشر أيضًا من خلال ملامسة الأسطح الملوثة، في حين أن فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري يمكن أن ينتشر بسهولة، إلا أنه لا يُعتبر أكثر عدوى من الفيروسات مثل الأنفلونزا أو كورونا.

- الأسطورة 6

يمكن أن ينتشر فيروس hmpv من خلال التحدث

صحيح أن الفيروسات التنفسية مثل فيروس التهاب الجهاز التنفسي البشري hmpv يمكن أن تنتشر من خلال الرذاذ عندما يتحدث شخص مصاب أو يسعل أو يعطس، ومع ذلك، فإن مجرد التحدث لا يشكل خطرًا كبيرًا لانتقال العدوى مثل السعال أو العطس، وتعد الطريقة الأساسية لانتشار فيروس التهاب الجهاز التنفسى البشرى هى من خلال الرذاذ الأكبر حجمًا، الذي يتم إطلاقه في الهواء عندما يسعل شخص ما أو يعطس، يمكن أن يؤدي الاتصال الوثيق بشخص مصاب، مثل المصافحة أو لمس الأسطح الملوثة، إلى انتقال العدوى أيضًا.