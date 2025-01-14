شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتعامل مع تفاوت درجات الحرارة نهار وليلا فى الشتاء.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

نشهد هذه الأيام في فصل الشتاء تقلبا في درجات الحرارة ليلا ونهاراً، فقد يكون الطقس مشمسًا ودافئًا في يوم ما، وفي اليوم التالي قد يكون باردًا، إذا كيف يؤثر هذا الطقس المتغير على صحتك وما الذي يمكنك فعله لحماية نفسك من الإصابة بالمرض؟

وفقا لعيادة مايو كلينيك، فإن التقلبات في درجات الحرارة يمكن أن تتسبب في اختلاف درجة حرارة الجسم أيضًا، فالتغيرات في درجة حرارة الجسم والتعرض للفيروسات الموسمية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

أعراض التهابات الجهاز التنفس

حسب التقرير فإن هذه الفيروسات يمكن أن تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والتي تتميز بعدة أعراض..

سيلان الأنف

التنقيط الأنفي الخلفي

حمى أعلى من 38 درجة مئوية

ضيق في التنفس

السعال المنتج المستمر

قد يشير ألم الصدر عند أخذ نفس عميق إلى وجود عدوى أكثر خطورة، مثل الالتهاب الرئوي.

ولمنع أو علاج هذه الالتهابات يوصي التقرير بتعزيز جهاز المناعة لديك من خلال بعض الاستراتيجيات البسيطة، وتتمثل الاستراتيجية الأولى في تناول كمية كافية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهابات.

استراتيجيات للحفاظ على الصحة في ظل تغير الطقس

تناول كمية كافية من فيتامين سي من الفواكه أو المكملات الغذائية لتعزيز جهاز المناعة لديك.

مارس التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، لتحسين الدورة الدموية ووظيفة الخلايا.

اطلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من حمى أعلى من 38 درجة أو أي أعراض شديدة أو مستمرة.

تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل الليمون والبرتقال، أو عصر بضع شرائح من الليمون في زجاجة المياه الخاصة بك، قد يساعد كثيرًا في حماية جهاز المناعة لديك، بعض الأشخاص قد يفضلون تناول أقراص فيتامين سي والزنك، لكن اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضراوات أكثر من كافٍ.

هناك استراتيجية أخرى تتمثل في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي يمكن أن تعمل على تحسين الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين ووظائف الخلايا، ممارسة التمارين الرياضية لا يجب أن تكون شاقة أو تستغرق وقتًا طويلاً.

قد يكون الأمر مجرد المشي لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع، وهذا يعني أنك ستمارس 150 دقيقة (حوالي 2.5 ساعة) في الأسبوع، وهذا مقدار جيد من التمارين الرياضية"، كما تشجع أولئك الذين يستمتعون بممارسة تمارين رياضية أكثر كثافة على الاستمرار في ممارستها إذا كانت آمنة ومريحة.

إذا كنت تعاني من أي أعراض شديدة أو مستمرة، فاطلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن.