شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر التوعية .. اطمنى واعرفى اضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

يصادف شهر يناير شهر التوعية بالغدة الدرقية، وهو الوقت المناسب لتسليط الضوء على أهمية صحة الغدة الدرقية.

تلعب الغدة الدرقية دورًا حاسمًا في تنظيم وظائف الجسم، وأي خلل فيها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بالنسبة للأمهات الحوامل، يمكن أن يكون لاضطرابات الغدة الدرقية آثار كبيرة، مما يجعل الوعي والكشف المبكر أمرًا ضروريًا لحمل صحي.

تأثير اضطرابات الغدة الدرقية على الحمل

وفقا لموقع "news18"، حالات الغدة الدرقية قد تؤثر على الخصوبة والحمل، وقد تحتاج النساء المصابات باضطرابات الغدة الدرقية السابقة إلى تعديلات في الأدوية قبل وأثناء الحمل، علاوة على ذلك، يمكن أن يحدث التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة.

تعتبر هرمونات الغدة الدرقية ضرورية للنمو العقلي والعصبي للطفل، ويؤكد التقرير أهمية الحفاظ على وظيفة الغدة الدرقية بشكل سليم أثناء الحمل لضمان النمو الطبيعي للدماغ والمهارات الحركية لدى الطفل.

أعراض اضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل

قصور الغدة الدرقية (قلة نشاط الغدة الدرقية):

التعب الشديد مشاكل الذاكرة أو التركيز

تقلصات العضلات

إمساك شديد

فرط نشاط الغدة الدرقية:

ضربات قلب سريعة

عدم تحمل الحرارة

رعشة في اليدين

مخاطر اضطرابات الغدة الدرقية غير المعالجة

اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى العديد من المضاعفات أثناء الحمل:

ضعف الخصوبة (صعوبة في الحمل)

زيادة خطر الإجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة

ارتفاع احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

يمكن أن تسبب اضطرابات الغدة الدرقية غير المعالجة تأثيرات لا رجعة فيها على الجنين، بما في ذلك انخفاض معدل الذكاء وضعف نمو الدماغ والحركة.

ويؤكد التقرير أن حالات الغدة الدرقية غير المعالجة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة مثل الإجهاض، وولادة جنين ميت، وارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وحتى قصور القلب الاحتقاني في حالات نادرة، وبالنسبة للطفل، يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية غير المعالجة إلى مشاكل في النمو ومشاكل في القلب.

التشخيص والمراقبة.

الاكتشاف المبكر هو المفتاح

ينصح التقرير بتشخيص مرض الغدة الدرقية في أقرب وقت ممكن، ويفضل قبل الحمل، من خلال فحوصات الدم لقياس مستويات T3 وT4 وTSH الحرة، المراقبة المنتظمة طوال فترة الحمل ضرورية لضمان صحة الأم والطفل.

خيارات العلاج

يمكن علاج اضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل بالأدوية الفموية، ويؤكد التقرير أنه مع التشخيص والعلاج المناسبين، يمكن للأمهات الحوامل أن يتمتعن بحمل وولادة طبيعيين، حيث يساعد نمط الحياة الصحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن مع ملح مدعم باليود والحبوب الكاملة، في الحفاظ على صحة الغدة الدرقية.

ويؤكد التقرير أن فحص الغدة الدرقية أثناء الاستشارة قبل الحمل والفحوصات المبكرة قبل الولادة أمر بالغ الأهمية، ومع مستويات الغدة الدرقية المتحكم فيها، يمكن للمرأة أن تحظى بحمل ناجح وطفل سليم.

تلعب صحة الغدة الدرقية دورًا بالغ الأهمية في صحة الأم والجنين، ومن خلال الوعي بالأعراض والمخاطر وخيارات العلاج، يمكن للأمهات الحوامل ضمان حمل أكثر صحة، كما يمكن للفحص المنتظم والتدخل في الوقت المناسب منع المضاعفات وتعزيز نمو طفل سليم.