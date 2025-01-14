شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مشروب هيحمى قلبك والأوعية الدموية من المشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القرفة تعد من التوابل التي تستخدم منذ فترة طويلة لأغراض طبية، وأصبحت معروفة بشكل متزايد كعامل لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وتشتهر بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وحساسية الأنسولين، وكلها يمكن أن تصحح بعض المشاكل الأساسية التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لديهن، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

فوائد القرفة

فلقد ثبت أن القرفة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز بشكل أفضل، وهذا يقلل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة القرفة على خفض نسبة السكر في الدم يمكن أن تساعد في إدارة الوزن، وهو عامل مهم آخر في الحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية.

القرفة تقلل الكوليسترول

كما تعمل القرفة على تقليل الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة، أو LDL، أو مستويات الكوليسترول السيئ التي تساهم في أمراض القلب.

فإن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في القرفة يمكن أن تساعد في إدارة مخاطر القلب والأوعية الدموية في متلازمة تكيس المبايض، مما يساهم في تطور اللويحات في الشرايين وزيادة احتمالية حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب، ومن خلال تقليل الالتهاب، تقدم القرفة طريقة طبيعية للتخفيف من هذه المخاطر ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

