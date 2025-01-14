علاج الجفاف لدى الرضع في المنزل ومتى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 08:49 صباحاً - إذا كنت أمًا لأول مرة فيجب دائمًا مراعاة احتياجات السوائل، لدى طفلك الرضيع، وذلك لدعم نمو الطفل فقد تفرز السوائل في الجسم يوميًا عن طريق البول والعرق والبكاء والتنفس ولذلك، في كل مرة يقوم فيها طفلك بهذه العمليات الحيوية، فقد يحتاج إلى تناول كمية كافية من السوائل لتعويض السوائل المفقودة لديه، فإذا لم يتم ذلك على الفور، فقد يكون طفلك عرضة للجفاف والإصابة بالعديد من المشاكل الصحية المختلفة.

إليك وفقًا لموقع "هيلث لاين" أسباب إصابة طفلك الرضيع بأعراض الجفاف وما هي علامات وعلاج الجفاف عند الأطفال؟

أسباب الجفاف عند الأطفال

مشاكل الفم أو الحلق تشعر الطفل بعدم الارتياح - الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يصاب الأطفال بأعراض الجفاف بسبب الأمور التالية:

الإسهال أو القيء . وكلاهما يتسبب في خروج كميات كبيرة من السوائل من الجسم.

. وكلاهما يتسبب في خروج كميات كبيرة من السوائل من الجسم. الحمى . ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤدي إلى إفراز الكثير من العرق في الجسم، لتخرج سوائل الجسم على شكل عرق.

. ارتفاع درجة حرارة الجسم يؤدي إلى إفراز الكثير من العرق في الجسم، لتخرج سوائل الجسم على شكل عرق. الرضاعة الطبيعية بطريقة خاطئة يمكن أن تؤدي إلى عدم خروج حليب الثدي بشكل صحيح، وبالتالي يفتقر الطفل إلى السوائل.

يمكن أن تؤدي إلى عدم خروج حليب الثدي بشكل صحيح، وبالتالي يفتقر الطفل إلى السوائل. مشاكل الفم أو الحلق . إذا كان لدى الطفل أسنان في طور النمو أو تقرحات أو يعاني من نزلة برد، فقد يشعر الطفل بعدم الارتياح عند تناول الماء لذلك لن يتناول كمية كافية من الماء.

. إذا كان لدى الطفل أسنان في طور النمو أو تقرحات أو يعاني من نزلة برد، فقد يشعر الطفل بعدم الارتياح عند تناول الماء لذلك لن يتناول كمية كافية من الماء. الهواء الساخن. الظروف الجوية الحارة يمكن أن تجعل الأطفال يتعرقون أكثر خاصة إذا كان الطفل يرتدي ملابس سميكة لذا تأكدي من أن الطفل يتناول كمية كافية من السوائل في هذه الحالة.

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علامات الجفاف عند الأطفال

الأطفال الذين يعانون من الجفاف عادة ما تظهر عليهم الأعراض التالية:

بول له رائحة أقوى ولونه داكن

الإمساك.

جفاف الشفاه والفم.

جفاف الأغشية المخاطية.

النعاس المفرط.

التحسس.

أقل من ستة حفاضات مبللة خلال 24 ساعة.

عدم الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.

لا توجد دموع عند البكاء.

يبدو اليافوخ، أي البقعة الناعمة في الرأس، غائرًا.

تجعد الجلد وبهتان لون البشرة.

برودة اليدين والقدمين

المعاناة من ضيق في التنفس

نبض ضعيف وسريع (أكثر من 120 نبضة في الدقيقة).

يمكن أن يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة، لذلك يجب على الأمهات أن تكون على دراية بالأعراض السابقة

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

يجب علاج الجفاف عند الأطفال بسرعة، خاصة إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر. يجب عليك نقل طفلك على الفور إلى المستشفى أو زيارة الطبيب إذا كان الطفل يعاني مما يلي:

عدم تبليل الحفاضة حتى بعد 8 ساعات من الاستخدام

ضيق التنفس

برودة القدمين واليدين

رفض الرضاعة

الإصابة بالإسهال أو القيء بشكل متكرر

يعاني الجسم من حمى تصل إلى 38 درجة مئوية أو أكثر

القيء ذو لون أخضر فاتح أو أحمر أو بني.

مخاطر الجفاف عند الأطفال

يمكن علاج الجفاف عند الأطفال بسهولة إذا تم علاجه على الفور. وفي المقابل، إذا تم بدء خطة العلاج في وقت متأخر، فقد يصبح الجفاف شديدًا ويهدد حياة طفلك.

فيما يلي مخاطر الجفاف عند الأطفال إذا لم يتم علاجهم على الفور:

يعاني الأطفال من النوبات لأن الجسم يفتقر إلى إلكتروليتات الصوديوم والبوتاسيوم.

يمكن أن تحدث التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى والفشل الكلوي.

انخفاض حجم السوائل في خلايا الجسم، بما في ذلك الدم. وهذا يمكن أن يسبب صدمة نقص حجم الدم، وهي حالة يكون فيها القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

لا تستطيع أعضاء الجسم القيام بوظائفها بالشكل الصحيح.

لذلك يجب على الأهل الانتباه لأطفالهم حتى يتمكنوا من علاج هذه الحالة على الفور .

كيفية التعامل مع الطفل المصاب بالجفاف

أرضعي طفلك طبيعياً أو أعطيه الحليب من الزجاجة بانتظام- الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يكون الجفاف الشديد حالة خطيرة ومهددة لحياة طفلك الرضيع فإذا استمر الإسهال أو الأمراض الأخرى لفترة طويلة، فمن المرجح أن يقوم الطبيب بفحص الطفل بغض النظر عن عمره وينصح الأمهات باتباع الخطوات التالية عندما يعاني الطفل من الجفاف:

مراقبة عدد الحفاضات المبللة للطفل.

أرضعي طفلك طبيعياً أو أعطيه الحليب من الزجاجة بانتظام، خاصة إذا كان الطفل لا يشرب كثيراً في كل رضعة.

إذا كانت درجة الحرارة البيئية دافئة، انقلي الطفل إلى مكان بارد وقومي بخلع ملابسه أو البطانيات الزائدة، حتى لا ترتفع درجة حرارة الطفل ويتعرق أكثر.

لا تعطي طفلك سوائل الإماهة الفموية مثل ماء جوز الهند أو العصير أو غيرها من دون التحدث إلى الطبيب أولاً لأن هذا المشروب قد لا يكون مناسباً لعمر الطفل.

إذا أوصى طبيب الأطفال الخاص بك باستخدام سوائل الإماهة الفموية، فاتبعي تعليمات الطبيب حيث يختلف هذا السائل عن المشروبات الأخرى لأنه يحتوي على إلكتروليتات وهو مصمم خصيصًا للإماهة السريعة.

كيفية منع الجفاف عند الأطفال

وفي النهاية بعد معرفة أسباب وأعراض الجفاف ومخاطر عدم علاجه على الفور فيما يلي كيفية الوقاية من الجفاف عند الأطفال:

التأكد من تلبية احتياجات الطفل اليومية من السوائل

عندما يكون الطقس حاراً، أعطي طفلك ملابس خفيفة وبطانيات حتى لا ترتفع درجة حرارته

إذا كان الطفل يعاني من الحمى أو الإسهال أو القيء، فتأكدي من أن كمية السوائل التي يتناولها الطفل تظل أكبر من السوائل التي ينتجها.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.