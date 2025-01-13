شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار خطيرة لتناول أدوية ضغط الدم دون استشارة الطبيب.. اعرفها واحذرها والان مع تفاصيل الخبر

تؤدي أدوية ضغط الدم إلى بعض الآثار الجانبية مثل الدوخة والغثيان، لكن الخبراء يقولون إن هذا أمر طبيعي، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي أنواع مختلفة من الحبوب إلى أعراض أخرى، لذلك من المهم دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول دواء ضغط الدم أو تغيير نوع الدواء، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر تناول أدوية ضغط الدم دون استشارة الطبيب، بحسب موقع تايمز ناو.

جميع الأدوية لها آثار جانبية وحبوب ضغط الدم ليست مختلفة، حيث يتناول الملايين في جميع أنحاء العالم هذه الأدوية وهم يعلمون تمامًا أنها أحيانًا لها آثار جانبية خفيفة أو حتى لا آثار جانبية، ومع ذلك، وفقًا للأطباء، لا يجب تناول هذه الأدوية أبدًا دون وصفة طبية.

كيف تعمل أدوية ضغط الدم؟

تمنع أدوية ارتفاع ضغط الدم مجموعة من المضاعفات، والتي تشمل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ما هي الآثار الجانبية لتناول أدوية ضغط الدم؟

في حين أن هناك خيارات دوائية أكثر من أي وقت مضى لإدارة مستويات ضغط الدم اليوم، وتحدث بعض الآثار الجانبية - مثل الدوخة عند الوقوف - لذلك، في أي وقت تحصل فيه على وصفة طبية جديدة لارتفاع ضغط الدم، تأكد من القراءة عنها وآثارها المحتملة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته حول كل نوع رئيسي

تطرد هذه الأدوية الماء الزائد والملح من جسمك، وقد تسبب مدرات البول الآثار الجانبية التالية:

التبول الزائد

الضعف

تشنجات الساق والتعب الشديد

تؤدي مدرات البول أيضًا في بعض الأحيان إلى خفض مستويات البوتاسيوم في الجسم

أدوية حاصرات بيتا

تجعل هذه الأدوية قلبك ينبض بقوة أقل وبطءً، وبالتالي، تتضمن بعض الآثار الجانبية:

برودة اليدين والقدمين

مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب

مشاكل الانتصاب

مشاكل النوم

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

تمنع هذه الأدوية ارتفاع ضغط الدم وتكوين هرمون يتسبب في تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي تسترخي الأوعية. تتضمن بعض الآثار الجانبية التي تسببها مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ما يلي:

سعال جاف ومزعج لا يزول

طفح جلدي

فقدان حاسة التذوق

حاصرات قنوات الكالسيوم

تمنع هذه الأدوية الكالسيوم من دخول عضلة القلب وخلايا الأوعية الدموية حتى تتمكن الأوعية الدموية من الاسترخاء. تؤدي حاصرات بيتا إلى الآثار الجانبية التالية:

الإمساك

الدوخة

الصداع

عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها الشديد

تورم الكاحلين

حاصرات ألفا

وتعمل حاصرات ألفا على تقليل النبضات العصبية إلى الأوعية الدموية، ما يسمح للدم بالتدفق بسهولة أكبر، ويؤدي إلى:

الدوخة

الدوار

الضعف عند الوقوف فجأة

سرعة ضربات القلب

موسعات الأوعية الدموية

تعتبر موسعات الأوعية الدموية رائعة لارتخاء العضلات في جدران الأوعية الدموية، وفتح الأوعية الدموية، والسماح للدم بالتدفق بشكل أفضل، ويمكن أن تؤدي هذه الأدوية إلى:

نمو الشعر المفرط

احتباس السوائل

الصداع

عدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها الشديد

أوجاع وآلام في المفاصل

تورم حول العينين

الأدوية المركبة

يبدأ العديد من الأشخاص علاج ارتفاع ضغط الدم بدواء واحد فقط - أو قد يصف لك طبيبك حتى دواءين.

إذا لم ينجح الدواء الأول أو التركيبة في خفض ضغط الدم بدرجة كافية، حتى مع زيادة الجرعة، يمكن إضافة دواء آخر.

في بعض الأحيان، قد يؤدي استخدام عقارين أو ثلاثة إلى حدوث آثار جانبية أقل من الاستمرار في زيادة جرعة عقار واحد. وفي أحيان أخرى، قد يؤدي الجمع بين العقارين إلى زيادة خطر حدوث الآثار الجانبية.

طرق تقليل الآثار الجانبية لأدوية ضغط الدم

لتخفيف الآثار الجانبية لأدوية ضغط الدم، تحدث دائمًا مع طبيبك أولاً، ولا يُنصح بإيقاف دواء ضغط الدم أو تغيير الجرعة دون استشارة طبية.

تتضمن بعض الاستراتيجيات التي يمكنك تجربتها ما يلي:

امنح دواءك دائمًا بعض الوقت الإضافي

يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بمذكرات للآثار الجانبية في معرفة كيفية حدوث الآثار ومتى ومدى تكرار حدوثها.

انهض ببطء من الجلوس أو الاستلقاء، حيث يساعد ذلك في تقليل الدوخة وخطر السقوط.

تابع مستويات البوتاسيوم لديك

افحص ضغط دمك دائمًا في المنزل

قم بإجراء بعض التغييرات في نمط حياتك، مثل تقليل الملح في نظامك الغذائي وزيادة النشاط البدني.

