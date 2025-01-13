8 إرشادات للتعامل مع قرح الفراش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قدّم المجلس الصحي السعودي، مجموعة من الإرشادات للأشخاص المصابين بقرح الفراش؛ نتيجة النوم في السرير أو الجلوس على الكرسي لفترات طويلة، حيث تتكوّن طبقة خارجية من الجلد والأنسجة ناتجة عن الضغط.

وأوصى المجلس بتحريك المريض من جانب إلى آخر كل ساعتين على الأقل، حيث يمكن تغيير وضع الاستلقاء من الجانب الأيسر إلى الظهر أو الجانب الأيمن أو البطن، مع استخدام الوسائد والمراتب الهوائية أو البطانيات الناعمة لتخفيف الضغط على الجلد، مع تنظيف الجلد بعناية وتجفيفه جيدًا لمنع الرطوبة التي قد تسبب قرح الفراش.

ونصح أيضاً بتخفيف الوزن عن المنطقة المصابة لتقليل الضغط، وتنظيف الجروح بعناية وتغطيتها بضمادات رطبة، حيث يمكن استشارة الطبيب لتناول مسكن قبل التنظيف بحوالي 30-60 دقيقة، مع ضرورة مراقبة القرح بشكل دوري واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض العدوى أو تفاقم الحالة.

ولفت المجلس إلى أن قرح الفراش ليست معدية، ولكن يجب التعامل معها بحذر في حال كانت مصحوبة بصديد أو عدوى بكتيرية، فهي عبارة عن قروح تحدث في الجلد بسبب الضغط المستمر أو الاحتكاك لفترة طويلة، وتتكون في الخليج 365 التي تكون العظام قريبة من السطح مثل الكعبين، والعجز، والكتفين.

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