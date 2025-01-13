شُرب الحليب يومياً يقي من سرطان القولون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “أكسفورد” البريطانية، أن تناول كوب من الحليب (200 غرام) بشكل منتظم يومياً، يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تصل إلى 14%.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Nature Communications” العلمية، أن منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم تلعب دورًا وقائيًا في الأمعاء، وخصوصاً لدى النساء اللاتي يستهلكن كميات أقل من الكالسيوم.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل البيانات الصحية طويلة المدى لـ 500 ألف امرأة أوروبية في منتصف العمر وكبار السن، واللاتي أكملن استبيانًا غذائيًا أظهر ارتباط الزبادي والحليب بتطور سرطان القولون والمستقيم.

كما وجد الباحثون أن الارتباط بين سرطان الأمعاء والحليب كان يرجع في المقام الأول إلى الكالسيوم، وبالتالي، هناك فرصة أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم قد تحمي من مشاكل صحية طويلة الأمد في الأمعاء السفلية.

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