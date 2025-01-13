شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصل التهاب الحنجرة لصعوبة الكلام بعد حالة هشام عباس والان مع تفاصيل الخبر

تعرض النجم هشام عباس لوعكة صحية نتج عنها التهاب في الحنجرة والامتناع عن الكلام، الأمر الذى تطلب منه الراحة التامة حوالى 10 أيام بأمر من الطبيب المعالج له، كما أكد في تصريحات لـ"الخليج 365".

وعن إحياؤه لحفل مشروع 100 سنة غنا الذى كان من المقرر أن يشارك فيه كضيف شرف أكد أنه اعتذر عن الحفل بسبب تعبه وكان يتمنى المشاركة فيه.



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أعراض التهاب الحنجرة

التهاب الحنجرة من المشكلات المرضية العرضية التي تصيب البعض، تكمن خطورتها في مضاعفاتها غير المتوقعة، والتي قد تؤثر على الصوت تدريجيا قد يصل حد فقدانه لبعض الوقت، هكذا أكد تقرير نشر في موقع هيلث دايركت الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، موضحًا أن التهابات الحنجرة من المشكلات المعروفة التي قد تحدث الكثير من الأعراض منها:

ارتفاع في درجة حرارة الجسم

الكحة والسعال الشديد

التهابات في الحلق حادة

جفاف الحلق

دغدغة بالحلق شديدة

مع الصداع ووجع الرأس في بعض الأحيان

سيلان في الأنف واحتقان بها

الم عند البلع كذلك

صعوبات فى الكلام

وتكمن خطورة التهاب الحنجرة، في كون مضاعفاتها تؤثر على الغدد والصوت، فقد تؤدى إلى تورم الغدد، فضلا عن صعوبة التحدث وعد القدرة على الكلام، بعد أن يصبح الصوت أجشا بشدة ومهتزا وخشنا بشدة، مما يزيد من فرص تورم الأحبال الصوتية فلا يمكنها الإهتزاز عند التحدث، وبالتالي لا يتمكن المريض من التحدث بطلاقة.

أسباب وعلاج التهاب الحنجرة

من أسباب هذه المشكلة الحساسية والتهابات جيوب الأنفية، فضلا عن الإصابة بأورام على الأحبال الصوتية، وكذلك التدخين المفرط، أو استنشاق مواد مهيجة

وعلاج هذه الحالة وفقا لدرجة التأثر ووفقا لتشخيص الأطباء، يكون إما بالمضمة بالماء الدافئ، أو استنشاق البخار الدافئ، وإراحة الصوت بتقليل التحدث، مع شرب كميات كبيرة من المياه، وتجنب التدخين تماما.