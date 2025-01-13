شكرا لقرائتكم خبر عن دوار الطائرة.. أعراضه وأسبابه ونصائح فعالة للتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

يحدث دوار الحركة عندما لا يستطيع عقلك فهم المعلومات المرسلة من جسمك وعينيك وأذنيك، وأثناء ركوبك في سيارة أو قطار، تخبر الإشارات الصادرة عن عينيك وأذنيك جسدك بأنه يتحرك للأمام، ولكن لأنك جالس فإن عضلاتك ومفاصلك ترسل رسالة مفادها أنك لا تتحرك، ويقول الخبراء إن هذا الصدام بين الإشارات هو ما يتسبب في دوار الحركة.

ما الأعراض الشائعة لدوار الحركة؟

تحدث أعراض دوار الحركة غالبًا أثناء السفر، ولكن يمكن أن تصاب بدوار الحركة حتى أثناء استخدام ألعاب الفيديو، وتشمل الأعراض الشائعة لدوار الحركة الغثيان المفاجئ والتعرق البارد والدوخة والغثيان والقيء.

فيما يلى.. 8 طرق بسيطة لعلاج دوار الحركة ركز على شيء بعيد

عندما تنظر إلى شيء ما على مسافة بعيدة، فإنه يبدو أكثر ثباتًا من الأشياء القريبة سريعة الحركة، وهو ما قد يساعد فى تقليل الصراع بين عينيك وجسمك.

الجلوس فى الوضع الأمامى أثناء السفر

يمكن للجلوس فى الاتجاه المعاكس للطريق أثناء السفر أن يخدع عقلك في التفكير في أنك تتحرك للخلف، ما قد يزيد من ارتباك حواسك المشوشة بالفعل.

جرب العلاج بالإبر

يمكن أن يساعد الوخز بالإبر أسفل معصمك مباشرة في تقليل الغثيان.

الزنجبيل

الزنجبيل علاج قديم للقيء والغثيان ودوار الحركة، يمكنك تناول حلوى الزنجبيل أو شاي الزنجبيل أو بعض الزنجبيل الخام أثناء التنقل لمنع دوار الحركة.

استنشق بعض الهواء النقي

يمكن أن يساعد فتح نافذة السيارة كثيرًا في السيطرة على الغثيان، حيث إن استنشاق الهواء النقي قد يقضى على أى رائحة كريهة من داخل السيارة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الشعور بالغثيان لدى بعض الأشخاص.

لا تقرأ كتابًا أو تنظر إلى هاتفك

يمكن أن تؤدي قراءة كتاب أو النظر إلى الهاتف المحمول أثناء وجودك في المقعد الخلفي أيضًا إلى دوار الحركة، حيث يتسبب التركيز على جسم ثابت قريب من جسمك في حدوث تصادم بين عينيك وأذنيك.

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والحارة والحمضية

تناول الطعام الثقيل قبل السفر يمكن أن يزعج معدتك ويؤدي أيضًا إلى عسر الهضم والغثيان.

اختر المقعد المناسب

اختر المقعد الأمامي للسيارة، وكذلك المقاعد بجانب أجنحة الطائرة والسطح العلوي للقارب لتجنب الغثيان.

نصائح ومحاذير

وفى السياق ذاته، قال تقرير آخر فى موقع كليفيلاند كلينيك، أن طبيب الأعصاب بكلايفند كلينيك في أمريكا الدكتور نيل شيريان أكد أن دماغك يستشعر الحركة عن طريق تلقي إشارات من أذنيك وعينيك وعضلاتك ومفاصلك.

وأضاف الدكتور شيريان: "عندما يكون هناك انفصال بين ما تخبرنا به أذننا الداخلية، وما تراه أعيننا وكيف نتحرك، فقد لا يعرف دماغنا كيفية معالجته".

على سبيل المثال، قد تصاب بالدوار لأن عينيك لا تستطيعان رؤية الاضطراب الذي يقذف بالطائرة من جانب إلى آخر.

من المحتمل أن يكون هناك مكون وراثي لدوار الحركة وفقًا لمجلة Genetics Home Reference Journal ، يميل دوار الحركة إلى التجمع في العائلات.

إذا كان أحد والديك أو أخيك معرضًا بدرجة كبيرة لدوار الحركة ، فمن المرجح أن تصاب بدوار الحركة أيضًا مقارنة بعامة الناس.

طرق الوقاية من دوار الحركة

يمكن أن يحدث دوار الحركة مع أي وسيلة سفر: على متن قارب أو طائرة أو قطار أو حافلة أو سيارة.

يمكن أن تساعد الاختيارات التي تتخذها عند السفر في تقليل فرص الشعور بالمرض، لذلك من المهم اختيار مقعدك بحكمة لأن مكان جلوسك مهم.

غالبًا ما تكون القدرة على التنبؤ بالحركة الجسدية للمركبة أو القدرة على الرؤية خارج السيارة في اتجاه السفر مفيدة في كثير من الأحيان.

قال الدكتور شيريان: "المكان الأكثر شيوعًا للإصابة بدوار الحركة في السيارة هو المقعد الخلفي..قد يمنحك المقعد الأمامي للسيارة، أو العربات الأمامية للقطار، أو السطح العلوي للقارب أو مقاعد الجناح على متن الطائرة، رحلة أكثر سلاسة".

إذا أمكن، قم بإمالة رأسك على مسند الرأس لتقليل الحركات والوقوف إذا كنت تشعر بالغثيان.

من المهم أيضًا تجنب مصادر التشتيت مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والكتب.

يمكن للأنشطة والبيئة الخارجية أن تحدث فرقًا.