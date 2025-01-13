شكرا لقرائتكم خبر عن عضمك بيوجعك.. نصائح فعالة فى الشتاء للوقاية من تيبس العضلات والان مع تفاصيل الخبر

نصائح صحية فى الشتاء للوقاية من تيبس العضلات، التى تصيب الكثير منا خلال الطقس البارد ومع الشعور بانخفاض درجات الحرارة، وفقًا لتقارير نشرت فى موقعى ويب ميد الطبى وهيلث، فإن من أسباب هذا التيبس هو انخفاض الحرارة، مع قلة حركة الجسم، وارتفاع فرص الإصابة بمشكلات بالمفاصل لدى البعض وغيرها من الأسباب.

الحركة المستمرة وممارسة الرياضة بانتظام كل يوم لمدة ثابتة خلال الشتاء افضل تمارين فى تلك الحال هى تمارين التمدد والاسترخاء. تمارين تقوية العضلات مفيدة ومجدية. السباحة من الرياضات الصحية فى الشتاء ركوب الدراجات من الرياضات الصحية للغاية التيبس العضلات المشي السريع من أنواع الرياضات الصحية والمفيدة تناول كل ما هو صحى، و الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن. شرب الماء بكثرة وعلى مدار اليوم باكواب مقسمة (8 أكواب يوميًا). النوم الجيد دون خمول أو كسل (7-8 ساعات). تجنب الضغوط النفسية والبعد عنها والبعد عن التوتر والقلق. تناول الأدوية الموصوفة وفقا لرؤية الطبيب المختص المطلع على الحالة يمكن دهان زيت الزيتون، و زيت جوز الهند ارتداء ملابس دافئة للتدفئة الجيدة إذا كان للمريض تاريخ مرضي مع المشاكل العضلية لابد من استشارة المختص تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور تناول الأسماك بأنواعها مثل السلمون، والتونة، والفواكه.

نصائح صحية فى الشتاء للوقاية من تيبس العضلات