شكرا لقرائتكم خبر عن التجشؤ والحكة المستمرة.. علامات صامتة لأخطر أنواع السرطانات والان مع تفاصيل الخبر

يحدث سرطان البنكرياس عندما تتحور خلايا البنكرياس وتتكاثر خارج نطاق السيطرة، لتشكل ورمًا، وفقًا للخبراء، وهناك العديد من العلامات التي تدل على هذا السرطان - المعروف بأنه أخطر أنواع السرطان في العالم والتي يجب الانتباه إليها، بحسب موقع تايمز ناو.

يقول الأطباء إنه من المهم اكتشاف السرطان في المراحل المبكرة لإنقاذ الأرواح، ولكن ليس من السهل اكتشاف جميع أنواع السرطان، حيث إن بعضها له أعراض غامضة أو قد لا يسبب أي أعراض على الإطلاق.

وفقًا للخبراء، فإن أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها بشكل خاطئ، بسبب طبيعة أعراضه، هو سرطان البنكرياس، ويُعرف بأنه أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا في جسم الإنسان، وتقول الإحصائيات أن أكثر من 43% من المرضى يتم تشخيصهم كحالة طارئة بعد زيارة أطبائهم عدة مرات من قبل لقضايا أخرى.

ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لسرطان البنكرياس حوالي 7 % - ما يعني أن 7 فقط من كل 100 شخص تم تشخيصهم بسرطان البنكرياس سيظلون على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص.

وبعض الأعراض التي يتم تجاهلها لسرطان البنكرياس، والتي يجب أن تأخذها على محمل الجد، تشمل:

إذا كنت تعاني من آلام مستمرة أو شديدة في البطن - وخاصة بعد الأكل - فقد تعتقد أنها بسبب عسر الهضم أو حصوات المرارة. ومع ذلك، في كثير من الأحيان يمكن أن تكون من بين أهم علامات سرطان البنكرياس.

يؤثر سرطان البنكرياس على إنتاج الأنسولين، ما يؤدي إلى ظهور مفاجئ لمرض السكري، خاصة لدى البالغين الذين ليس لديهم تاريخ سابق أو عوامل خطر. في أولئك الذين يعانون من مرض السكري، قد يكون من الصعب السيطرة على مستويات السكر في الدم لديهم إذا كانوا مصابين بسرطان البنكرياس.

إذا كنت تعاني من الغثيان أو القيء المتكرر بعد الوجبات مباشرة، أو القيء الدموي، فأنت بحاجة إلى عرض نفسك على الطبيب وإجراء فحص مناسب.

وفقًا للخبراء، فإن إحدى أهم علامات سرطان البنكرياس هي الحكة الشديدة، والتي يمكن أن تحدث بسبب انسداد القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى تراكم أملاح الصفراء في الجلد.

يقول الأطباء إنه غالبًا ما يكون مصحوبًا باليرقان، ما يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين.

إذا كنت تعاني من الإسهال المتكرر أو الإمساك أو تغيرات في قوام البراز بعد الأكل مباشرة، فقد تعتقد أنه إما متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل اللاكتوز. ومع ذلك، يمكن أن يكون أيضًا أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس، وخاصة إذا كان البراز شاحبًا ودهنيًا ويصعب التخلص منه.

يقول الأطباء إنه على الرغم من عدم وجود علامات مبكرة لسرطان البنكرياس، فإن هذه التغييرات وبعض الأعراض الغامضة الأخرى حتى عام واحد قبل تلقي التشخيص أمر بالغ الأهمية. يذكر العديد من الأشخاص أن أعراض سرطان البنكرياس الأولى كانت آلام الظهر. يمكن أن تأتي هذه الأعراض وتختفي في البداية ولكنها قد تزداد سوءًا بعد تناول الوجبات أو عند الاستلقاء.

عوامل الخطر لسرطان البنكرياس

عامل الخطر هو شيء يزيد من فرص الإصابة بمرض معين، تشمل عوامل الخطر الشائعة لسرطان البنكرياس ما يلي: