شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علامات تدل على نقص فيتامين د في الشتاء.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

فيتامين د هو ضروري للصحة العامة، ومن المعروف أنه يشارك في مجموعة واسعة من الوظائف المرتبطة بوظيفة المناعة وصحة العظام وتنظيم الحالة المزاجية، حيث يضمن فيتامين د عظامًا قوية وأداءً مناعيًا طبيعيًا لصحة جيدة بشكل عام، ويؤدي نقص هذا المكون الأساسي، وخاصة خلال فصل الشتاء، إلى جميع أنواع المشكلات الصحية سواء جسدية أو عقلية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 7 علامات الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين د خاصة في فصل الشتاء الشعور بالتعب والضعف

قد يكون الشعور بالتعب معظم الوقت حتى بعد الراحة طوال الليل ناتجًا عن نقص فيتامين د، ويعتبر هذا هو العرض الأكثر شيوعًا، خاصة مع استمرار الإرهاق وضعف العضلات مما يجعل حتى أداء الأشياء السهلة صعبة.

تغيرات المزاج

انخفاض مستويات فيتامين د يرتبط بتغيرات المزاج مثل الاكتئاب أو القلق أو حتى الانفعال، وقد تشعر بالإحباط بشكل غير منطقي، أو ربما يتغير مزاجك بشكل غير منتظم، خاصة أن فيتامين د مرتبط بإنتاج السيروتونين، ومن المفترض أن يؤدي نقصه إلى الاكتئاب أو تغيرات المزاج.

ألم العظام

يؤدي نقص فيتامين د إلى الشعور بآلام في العظام أو العضلات، مما قد يجعلك تشعر أحيانًا بألم خاصة في أسفل الظهر والوركين والمفاصل، ويعمل فيتامين د على تقوية العظام، وقد يؤدي نقصه إلى آلام أو وجع أو كسور.

تساقط الشعر وترققه

تم ربط نقص فيتامين د الشديد بتساقط الشعر أو ترققه، لذلك راقب التغيرات التي تطرأ على صحة شعرك، فقد يكون سببها نقص فيتامين د.

العدوى المتكررة

انخفاض مستويات فيتامين د يؤثر سلبًا على وظائف المناعة ويجعلك تصاب بسهولة بأي نوع من الأمراض والعدوى خاصة فى الشتاء مثل نزلات البرد، وتكرارها باستمرار وهذا يدل على ضعف جهاز المناعة لديك، وهو ما قد يشير إلى انخفاض مستويات فيتامين د في جسمك بشكل كبير.

بطء التئام الجروح

قد يستغرق التئام الجروح وقتًا أطول من اللازم وقد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات فيتامين د التي تلعب دور في تعزيز التئام الجروح والأنسجة.

صعوبة التركيز

يُعرف أحيانًا باسم "ضباب الدماغ"، حيث يمكن أن يرتبط صعوبة التركيز أو الشعور بالخمول العقلي بنقص فيتامين د.

نصائح صحية لتعزيز مستويات فيتامين د في الشتاء:

احرص على الحصول على ما يكفي من أشعة الشمس في النهار.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض والحليب والحبوب.

تناول مكملات فيتامين د ولكن يجب استشارة الطبيب دائمًا لأنه يعطيك الجرعة المناسبة.

ممارسة الرياضة والحفاظ على القيام بنشاط بدني منتظم وهو من شأنه أن يعزز امتصاص فيتامين د وصحتك العامة.

عزز مناعتك من خلال اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن بجانب النوم جيدًا وتخفيف التوتر والحفاظ على رطوبة جسمك من خلال شرب كميات مناسبة من الماء.