شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا.. 5 فواكه تناولها يوميًا لتقوية مناعتك في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يجلب الشتاء مجموعة من التحديات الصحية بسبب برودة الطقس، حيث يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض أخرى، وخلال هذا الوقت، من المهم تعزيز مناعتك لمكافحة جميع أنواع العدوى، ولعل إحدى أبسط الطرق للقيام بذلك هي تناول المزيد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 فواكه تساعد على تقوية مناعتك لمكافحة الأمراض والعدوى في الشتاء البرتقال

البرتقال فاكهة موسمية تظهر في الشتاء، وهى مفيدة لتقوية جهاز المناعة بفضل محتواها من فيتامين سي، الذي يساعد في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي خط الدفاع الأول لجسمك ضد العدوى، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021، فإن عصائر الحمضيات غنية بشكل خاص بفيتامين سي وحمض الفوليك، وكلاهما يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الحواجز المناعية، فهي لا تتمتع بمذاق منعش فحسب، بل إنها تحافظ أيضًا على بشرتك صحية ومتوهجة في أشهر الشتاء الجافة، استمتع بتناول برتقالة أو اثنتين متوسطة الحجم يوميًا.

الرمان

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2020، فإن الرمان يمكن أن يكون عاملًا وقائيًا للعديد من الأمراض، حيث تساعد مضادات الأكسدة فيه على تقليل الالتهاب، وهو أمر مهم لوظيفة المناعة طوال فصل الشتاء، بجانب نكهتها الحلوة والحامضة، اهدف إلى تناول ½ إلى 1 كوب من بذور الرمان يوميًا.

الكيوي

الكيوى مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات C وK وE، ولا تعمل هذه الفاكهة على تعزيز المناعة فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين الهضم وتساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وذلك بفضل محتواها من الألياف.

الجوافة

الجوافة من الفواكه المفضلة في فصل الشتاء، فهي تحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال، مما يجعلها خيارًا رائعًا للوقاية من أمراض وعدوى الشتاء، كما تحتوي على كمية جيدة من الألياف، التي تدعم صحة الأمعاء، وهو جانب مهم لتعزيز المناعة بشكل عام، اهدف إلى تناول حبة جوافة متوسطة الحجم يوميًا.

التفاح

احرص على تناول التفاح بشكل خاص في فصل الشتاء، فالتفاح غني بمركبات الفلافونويد، التي لها خصائص تعزز المناعة، كما أنها توفر جرعة جيدة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل الالتهاب وتدعم صحة الأمعاء.