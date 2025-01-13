بدون تردد: 9 أسباب ستدفعك إلى تقديم فاكهة القشطة لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 08:58 صباحاً - عندما يبدأ طفلك بتناول الأطعمة الصلبة، يمكنك تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة له، أبرزها الفواكه والتي تعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن اللازمة لنمو طفلك

على الجانب الآخر تعد فاكهة القشطة من أهم الفواكه التي يمكنك إدخالها إلى نظام طفلك الغذائي، وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والبوتاسيوم، وكلاهما من أهم المعادن التي تعمل على تنظيم مستويات ضغط الدم لدى طفلك ومحاربة شعوره بالتعب.

فيما يلي وفقًا لموقع "هيلث لاين" فوائد فاكهة القشطة للأطفال التي تحتاج الأمهات إلى معرفتها وكيفية تقديم فاكهة القشطة لطفلها.

صحة الأسنان والعظام

فاكهة القشطة مفيدة لعظام طفلك- الصورة من موقع Freepik

تحتوي فاكهة القشطة على الكثير من معدن الكالسيوم الذي يحتاجه الأطفال لبناء عظام صحية وقوية فهو من المعادن التي تساعد على تجنب إصابة الطفل بتشوهات العظام والأمراض الأخرى مثل هشاشة العظام عند البلوغ.

على الجانب الآخر تحتوي فاكهة القشطة أيضاً على معدن الفوسفور والذي يساعد على تجنب تلف الأسنان واللثة ويساعد على تكوين عظام صحية كما يمنع معدن الفوسفور تلف الخلايا والأنسجة، وبالتالي يعزز نمو الطفل الصحي.

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تحسين نوعية نوم الطفل

يساعد توافر معدن المغنيسيوم في فاكهة القشطة الأطفال في الحصول على المعادن التي تلبي احتياجاتهم الصحية، وتساعد أيضاً على تنظيم دورات النوم لدى الأطفال، كما يعمل أيضًا ذلك المعدن على استرخاء الجهاز العصبي، والتغلب على اضطرابات النوم التي قد تصيب العديد من الأطفال، وذلك بالإضافة إلى أن ذلك المعدن يساعد أيضًا على امتصاص أفضل للكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مهمان للنمو الصحي.

أمراض القلب والأوعية الدموية

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات يمرون بفترة نمو مهمة للغاية ويعد أحد أعضاء الجسم التي تشهد تطورًا سريعًا هو القلب.

لذا تعد فاكهة القشطة من الفواكه المهمة لهم فهي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ب6 وهو من الفيتامينات المهمة لصحة القلب وتقليل خطر إصابة الأطفال بأمراض القلب التاجية في المستقبل وتقوية عضلات القلب.

تساعد فاكهة القشطة أيضًا في منع ارتفاع ضغط الدم ويعتقد أن هذا التأثير يرجع إلى محتوى البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والألياف في هذه فاكهة.

صحة العين

الفائدة التالية من فاكهة القشطة للأطفال هي أنها يمكن أن تحافظ على صحة العين خاصة في هذا العصر التكنولوجي، و استخدام الأطفال للأجهزة الذكية لفترة طويلة مما قد يضر بصحة العينين.

لذلك، فإن تناول فاكهة القشطة بانتظام والتي تحتوي على فيتامينات A وC يمكن أن يحافظ على صحة عين طفلك منذ سن مبكرة.

تعزيز عملية الهضم

على الجانب الاخر بجانب فائدة فاكهة القشطة للقلب فهي تعد مفيدة أيضًا لصحة الجهاز الهضمي وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والنحاس، وكلاهما يعد مفيدًا لصحة أمعاء الطفل.

كما أن الأطفال سوف يتبرزون بسهولة أكبر إذا تناولوا الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل القشطة.

على الجانب الآخر، فإن مضادات الأكسدة والكربوهيدرات المعقدة في فاكهة القشطة يجعلها مفيدة أيضًا للحفاظ على نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

بشرة طفل صحية

فيتامين E في فاكهة القشطة يحافظ على بشرة طفلك-الصورة من موقع AdobeStock

تحتوي فاكهة القشطة على فيتامين E المفيد للحفاظ على رطوبة بشرة الأطفال وتجعلها أكثر إشراقًا وصحة، ويمكن لفاكهة القشطة أيضًا أن تقلل من خطر إصابة الأطفال ببعض الأمراض الجلدية، مثل الحكة أو الطفح الجلدي، وذلك إضافة إلى أنها من الفواكه التي تساعد في التغلب على الارتفاعات في مستويات السكر في الجسم والتي يمكن أن تلحق الضرر بإنتاج الكولاجين في الجلد.

تعزيز مناعة الجسم

نظرًا لاحتواء فاكهة القشطة على الكثير من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول وفيتامين C، فإنها تعد مفيدة للحفاظ على صجة جهاز المناعة في جسم الطفل، وحمايته من خطر الإصابة ببعض أنواع العدوى، كما يساعد فيتامين C في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعزز جهاز المناعة لدى الطفل.

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نسبة السكر في الدم

تحتوي فاكهة القشطة على مؤشر نسبة سكر في الدم معتدلة والتحكم في زيادة مستويات السكر في الدم وتقليل جرعات الأنسولين. ولذلك فهي مفيدة للأطفال مرضى السكري.

خطر الإصابة بالسرطان

عندما تتراكم الجذور الحرة، سيتعرض جسم الطفل بسهولة لتلف الخلايا والالتهابات. مع مرور الوقت، يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك السرطان ولمحاربة الجذور الحرة، يحتاج الجسم إلى كمية كافية من مضادات الأكسدة.

وتعد إحدى طرق الحصول على مضادات الأكسدة هي تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، على سبيل المثال فاكهة القشطة.

كيفية تقديم فاكهة القشطة للأطفال؟

عندما تقررين تقديم فاكهة القشطة لطفلك، من المهم جدًا اختيار الفاكهة الناضجة وناعمة الملمس ولا تختاري الثمار الصغيرة، لأنها لا تزال لم تنضج ويصعب هضمها.

عليك إزالة البذور واستخرج اللحم وإعطائها للطفل دون خلطها مع فاكهة أخرى كما يمكنك أن تصنعي القشطة مهروسة حتى يسهل على الأطفال تناولها وتأكدي من إزالة البذور. إذا ابتلع عن طريق الخطأ فإنه يمكن أن يسبب اختناق الطفل.

لا تضيفي السكر أو أي مكونات إضافية أخرى.

اصطحبي طفلك إلى الطبيب على الفور إذا لاحظتِ ظهور طفح جلدي، أوتقرحات صغيرة حول الفم، وألم في المعدة، وعسر الهضم.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.