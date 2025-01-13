شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب شعورك بالانتفاخ بعد شرب كوب الشاى الصباحى.. ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

بدء اليوم بفنجان شاي مريح هو طقس معتاد في العديد من المنازل، ومع ذلك، قد يؤدي هذه العادة الصباحية من الممكن أن تؤدى إلى انتفاخ البطن لدى بعض الأشخاص، فإذا شعرت يومًا بعدم الارتياح أو الانتفاخ بعد تناول الشاي، وتساءلت عن سبب حدوث ذلك، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته.

لماذا نشعر بالانتفاخ بعد شرب الشاي؟

فقا لموقع "onlymyhealth"، قد يؤدي شرب الشاي على معدة فارغة إلى الانتفاخ بسبب محتواه من الكافيين، يحفز الكافيين إنتاج حمض المعدة، مما قد يؤدي إلى تهيج الجهاز الهضمي، خاصة الطريقة التي تعتمد على الإفراط في غلي أوراق الشاي لصنع مشروب قوي ومرير تزيد من تفاقم الحموضة، مما قد يؤدي إلى عدم الراحة والانتفاخ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الكافيين في وقت مبكر من اليوم قد يتداخل مع إنتاج الجسم الطبيعي لهرمون الكورتيزون، ويمكن أن يتعطل هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ ويوفر الطاقة، بسبب تناول الكافيين في وقت مبكر، وقد يجعلك هذا التداخل تشعر بالخمول وزيادة احتمالية الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي لاحقًا.

تحتوي أوراق الشاي على مركبات التانين، وهي مركبات طبيعية مسؤولة عن مذاقها الجاف والمرير قليلاً، وعلى الرغم من أن تناولها باعتدال مفيد، إلا أن التانين قد يرتبط بالبروتينات والعناصر الغذائية في الجهاز الهضمي، مما قد يسبب تهيجًا، وعند تناولها على معدة فارغة، قد تؤدي التانينات إلى الانتفاخ والغثيان، أو ألم خفيف في المعدة.

الشاي بالحليب يعمل على الانتفاخ

غالبًا ما يحتوي الشاي على الحليب والسكر، وكلاهما يمكن أن يساهم في الانتفاخ، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز من الغازات أو الانزعاج بسبب الحليب، في حين أن السكريات المضافة أو المحليات الصناعية يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي أيضًا، قد تحتوي شاي الأعشاب، على الرغم من أنها أخف عادةً، على مكونات غازية يمكن أن تسبب الغازات، مما يزيد من المشكلة

نصائح للوقاية من الانتفاخ بعد تناول الشاى

إذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد تناول الشاي في الصباح، فهناك عدة استراتيجيات يمكنك اتباعها لتقليل الانزعاج.

في البداية، تناول الشاي مع وجبة خفيفة، مثل الخبز المحمص أو البسكويت، لتحييد حمض المعدة وتقليل التهيج.

تجنب الإفراط في غلي أوراق الشاي.

يُنصح بتناول شاي الأعشاب مع المكونات المهدئة مثل الزنجبيل أو النعناع أو البابونج فيمكن أن يساعد ذلك في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

الأهم من ذلك، شرب كوب من الماء قبل الشاي يمكن أن يساعد في تخفيف حمض المعدة وتحضير الجهاز الهضمي.

يتفاعل كل شخص مع الشاي بشكل مختلف، وقد يختلف مستوى الحساسية، فبينما يستطيع البعض شرب عدة أكواب من الشاي يوميًا دون مشاكل، قد يشعر آخرون بالانتفاخ بعد كوب واحد فقط، لذا يجب مراقبة استجابة جسمك وإجراء التعديلات، مثل تقليل استهلاك الشاي أو تغيير طرق التحضير، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

كما أن التغييرات الصغيرة في طريقة تحضير الشاي واستهلاكه، مثل احتسائه ببطء أو تجنب الشاي المغلي أكثر من اللازم، يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ وتعزيز تجربة شرب الشاي.