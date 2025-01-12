شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع فى الامتحانات.. السهر يؤثر على عقلية ونفسية الطالب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 12 يناير 2025 04:00 م
الامتحانات والنوم، يجب عليك أن تعى كطالب أن الامتحانات والاختبارات يجب أن تتوازن مع نومك ولا ولا يجب أن تلجأ للسهر، حتى وإن كان بهدف المذاكرة والمراجعة والتحصيل الزائد، لأن السهر يجهد العقل ويؤثر بشدة على القدرات المخية.أضرار السهر على العقل
ووفقًا لتقرير نشر في موقع ivywise فإن السهر لفترات طويلة يؤثر بالسلب على القدرات المخية للطلاب، خاصة خلال أيام الامتحانات، فهو يسبب الكثير من الأضرار العقلية:
ونصح التقرير بمجموعة من النصائح المهمة للطلاب خلال فترات الامتحانات:
- ابتعد عن الهواتف المحمولة والشاشات قبل النوم مباشرة
- التركيز على تقسيم جدول زمنى لليلة الإمتحان والمراجعة بشكل منظم
- الاهتمام بالحصول على قشط وافر من النوم، ساعات كافية تتخطى الست ساعات للشعور بإحالة جيدة خلال الامتحان
- النوم في بيئة هادئة بعيدة عن الصخب
- الاسترخاء قبل النوم وعدم الشعور بالتوتر من الإمتحان
- تناول طعاما صحيا على مدار اليوم وقبيل النوم بشكل خاص
- خذ فترات من الراحة بين الحين والآخر خلال اليوم للشعور بحال أفضل نفسيا وعقليا وبدنيا
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