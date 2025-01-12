شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع فى الامتحانات.. السهر يؤثر على عقلية ونفسية الطالب والان مع تفاصيل الخبر

الامتحانات والنوم، يجب عليك أن تعى كطالب أن الامتحانات والاختبارات يجب أن تتوازن مع نومك ولا ولا يجب أن تلجأ للسهر، حتى وإن كان بهدف المذاكرة والمراجعة والتحصيل الزائد، لأن السهر يجهد العقل ويؤثر بشدة على القدرات المخية.

أضرار السهر على العقل

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ivywise فإن السهر لفترات طويلة يؤثر بالسلب على القدرات المخية للطلاب، خاصة خلال أيام الامتحانات، فهو يسبب الكثير من الأضرار العقلية:

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح المهمة للطلاب خلال فترات الامتحانات: