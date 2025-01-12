شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 6 استراتيجيات لضبط معدل السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم من مرض السكري من النوع الثاني، ما يؤدي إلى العديد من الأمراض الأخرى التي يمكن أن تكون ضارة بصحتك العامة، ووفقًا للخبراء، فإن مفتاح تنظيم مرض السكري هو الوعي - وبالتالي، فإن الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الموصى به أمر مهما، بحسب موقع تايمز ناو.

وأكد الأطباء أن هناك العديد من العوامل التي تجعل مستويات السكر في الدم تتغير - أحيانًا بسرعة، لذا، ركز على 6 تغييرات رئيسية يمكنها أن تعزز بنجاح رحلة تنظيم مرض السكري لديك.

1 - فهم تأثير الوجبة الثانية

وفقًا للخبراء، فإن تأثير الوجبة الثانية هو مفهوم تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 1982 من قبل مطور النظام الغذائي منخفض المؤشر الجلوكوزي، الدكتور ديفيد جيه جينكينز. يوصف تأثير الوجبة الثانية بأنه التأثير الذي تحدثه الوجبة الأولى على مستوى السكر في الدم بعد تناول الوجبة الثانية.

الأطعمة المليئة بالبقوليات الغنية بالألياف مثل فول الصويا والعدس تحافظ على مستويات السكر في الدم بعد الوجبة مرتفعة إلى الحد الأدنى، حيث تعمل المواد اللزجة على إبطاء عملية الهضم والامتصاص. لذا، يجب عليك تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي حتى لا تشعر بالجوع أو تكتسب الوزن بسهولة.

2 - إعطاء الأولوية لتوقيت الوجبات والتخطيط لها

ما تأكله ومتى تأكله يحدد كمية السكر التي تدخل مجرى الدم ومدى سرعة وصوله إليه. إذا كنت تستهلك المزيد من الكربوهيدرات، مثل الخبز والبطاطس، فسيكون لها التأثير الأكبر والأسرع.

إذا كنت تأكل نفس الكمية من الطعام في نفس الوقت يوميًا، فسيساعد ذلك أيضًا على إبقاء نسبة السكر في الدم على مستوى ثابت. يقترح الأطباء أن الوجبات المخطط لها جيدًا في أوقات منتظمة يمكن أن تساعدك على تناول الطعام بشكل صحيح.

تقترح Mayo Clinic بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بالسكري، أن تكون أوقات الوجبات متباعدة على مدار اليوم مثل هذا:

تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة ونصف من الاستيقاظ

تناول وجبة كل 4 إلى 5 ساعات بعد ذلك

تناول وجبة خفيفة بين الوجبات إذا شعرت بالجوع

يمكن أن تساعدك الوجبة الخفيفة قبل النوم أيضًا

3 - التمارين الرياضية

من المهم للغاية إعطاء الأولوية للتمارين الرياضية، والتي تعد جزءًا مهمًا من إدارة مرض السكري. عندما تتحرك وتنشط، تستخدم عضلاتك سكر الدم أو الطاقة ويمكن لجسمك استخدام الأنسولين بشكل أفضل.

تعمل هذه العوامل معًا لخفض مستوى السكر في الدم. كلما كان التمرين أكثر صعوبة، كلما استمر التأثير لفترة أطول. ولكن حتى الأنشطة الخفيفة يمكن أن تحسن مستوى السكر في الدم. تشمل الأنشطة الخفيفة الأعمال المنزلية والبستنة والمشي. جنبًا إلى جنب مع أطبائك، يمكنك صياغة جدول التمارين الرياضية الخاص بك، والذي يمكن أن يتماشى مع جداول وجباتك وأدويتك.

4 - التغلب على الاجهاد

من المهم للغاية أن تعتني بإجهادك إذا كنت تعاني من مرض السكري. يقول الأطباء إن الهرمونات التي ينتجها جسمك استجابة للإجهاد لفترات طويلة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. قد يكون من الصعب أيضًا اتباع روتينك المعتاد عن كثب لإدارة مرض السكري إذا كنت تحت الكثير من الضغط الإضافي.

لذلك، يوصي الخبراء بإجراء تغييرات صحية في حياتك من خلال تعلم تقنيات الاسترخاء. صنف المهام حسب الأهمية، وحدد الحدود وابتعد عن الأشياء التي تسبب التوتر.

اطلب من طبيبك أن يقدم لك تقنيات تساعد في خفض مستويات التوتر والسكر في الدم.

5 - فحص السكر بانتظام

من المهم فحص مستويات السكر في الدم بانتظام ورؤية طبيبك مرتين على الأقل في السنة. يزيد مرض السكري من احتمالات إصابتك بأمراض القلب، لذلك تحتاج أيضًا إلى إدارة مستويات الكوليسترول وضغط الدم ومستويات A1c بانتظام.

احصل على فحص كامل للعين كل عام. قم بزيارة طبيب القدم للتحقق من وجود مشاكل مثل تقرحات القدم وتلف الأعصاب.

6 - حد من المشروبات والمشروبات السكرية

في كثير من الأحيان، قد تحتوي المشروبات التي قد تتناولها على سكريات مخفية، والتي يمكن أن تؤدي على الفور إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. هذه المشروبات عالية السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية ويمكن أن تسبب أيضًا ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم.

لذا، من الأفضل الحد من هذه الأنواع من المشروبات إذا كنت تعاني من مرض السكري. الاستثناء هو إذا كان لديك مستوى منخفض من السكر في الدم. يمكن استخدام المشروبات السكرية لرفع نسبة السكر في الدم بسرعة. تشمل هذه المشروبات المشروبات الغازية العادية والعصائر والمشروبات الرياضية.

