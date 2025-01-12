شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل أعلى حالات إصابة بالإنفلونزا منذ عام 1999.. كيف حدث ذلك والان مع تفاصيل الخبر

تواجه اليابان ارتفاعًا مثيرًا للقلق في حالات الإصابة بالإنفلونزا، حيث وصلت الأرقام إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1999، وفقًا لبيانات وزارة الصحة والعمل والرفاهية، وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024، ارتفعت حالات الإصابة بالإنفلونزا إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار مخاوف الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد، بحسب موقع تايمز ناو.

حالات إنفلونزا قياسية

في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، أبلغت المؤسسات الطبية في جميع أنحاء اليابان عن إجمالي 317.812 مريضًا بالإنفلونزا، بمتوسط 64.39 حالة لكل منشأة. يتجاوز هذا الرقم بكثير عتبة التحذير البالغة 30 حالة لكل عيادة، مما يشير إلى انتشار واسع النطاق للإنفلونزا.

تمثل الزيادة الأسبوع العاشر على التوالي من الزيادة، حيث ارتفعت بشكل حاد من متوسط الأسبوع السابق البالغ 42.66 حالة لكل مؤسسة.

أبلغت جميع المحافظات الـ 47 في اليابان عن زيادات، حيث تجاوزت 43 محافظة مستوى التحذير.

سجلت محافظة أويتا، الواقعة في جنوب غرب اليابان، أعلى متوسط بلغ 104.84 حالة لكل منشأة، تليها محافظات أخرى في منطقة كيوشو. كما شهدت المناطق الحضرية الكبرى مثل أوساكا وطوكيو ارتفاعات كبيرة، بمتوسط 67.53 و56.52 حالة لكل عيادة على التوالي.

وأرجع مسؤول بالوزارة الارتفاع إلى زيادة الحركة خلال موسم العطلات، حيث سافر الناس وتجمعوا للاحتفالات، مما يسهل انتقال الفيروس.

علامات وأعراض الأنفلونزا

إن التعرف على أعراض الأنفلونزا مبكرًا أمر ضروري للعلاج في الوقت المناسب ومنع المضاعفات و تشمل الأعراض الشائعة:

- الحمى: ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم، غالبًا فوق (37.8 درجة مئوية).

- السعال: سعال جاف أو منتج قد يزداد سوءًا بمرور الوقت.

- التهاب الحلق: تهيج أو ألم في الحلق.

- سيلان الأنف أو احتقان الأنف: احتقان الأنف شائع.

- آلام الجسم والتعب: آلام العضلات والإرهاق من الأعراض المميزة.

- الصداع: يمكن أن يحدث صداع مستمر أو شديد.

- قشعريرة: الارتعاش أو التعرق البارد شائع.

في الحالات الشديدة، قد يعاني الأشخاص، وخاصة الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يعانون من حالات مرضية سابقة، من مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية أو تفاقم الأمراض المزمنة.

الإجراءات الوقائية

مع تصاعد تفشي الأنفلونزا، تؤكد السلطات الصحية على التدابير الوقائية للحد من خطر الإصابة، وإليك كيف يمكنك حماية نفسك وأحبائك:

1. ارتداء الأقنعة: استخدم أقنعة الوجه في المناطق المزدحمة أو سيئة التهوية لتقليل التعرض.

2. غسل اليدين جيدًا: اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد التواجد في الأماكن العامة.

3. تجنب لمس وجهك: قلل من ملامسة عينيك وأنفك وفمك لمنع الفيروس من دخول جسمك.

4. الحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي: قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس. تخلص من المناديل المستخدمة بشكل صحيح.

5. التطعيم: احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي للحماية من أكثر سلالات الأنفلونزا شيوعًا.

6. البقاء في المنزل إذا كنت مريضًا: إذا ظهرت عليك أعراض، فقم بعزل نفسك لمنع انتشار الفيروس إلى الآخرين.

7. تعزيز المناعة: تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم لتقوية جهاز المناعة لديك.

مع استمرار ارتفاع حالات الإنفلونزا، تحث وزارة الصحة والعمل والرفاهية المواطنين على البقاء يقظين في اتباع التدابير الوقائية.