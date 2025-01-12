لماذا لا يوجد لقاح لفيروس نوروفيروس رغم انتشاره؟

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في الأسابيع الأخيرة، ظهرت حالات تفشي لفيروس نوروفيروس بمعدل مرتفع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقًا للخبراء، يعاني المزيد والمزيد من الأشخاص من القيء والإسهال وأعراض أخرى خطيرة محتملة مرتبطة بالفيروس – وهناك تساؤلات حول سبب عدم وجود لقاح للحماية من هذه العدوى الشائعة، فى هذا التقرير نتعرف على السبب ومتى يكون هناك لقاح لفيروس نوروفيروس، بحسب موقع تايمز ناو.

أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أن هناك ما يقرب من 100 حالة إصابة بفيروس نوروفيروس بدءًا من ديسمبر من العام الماضي، وهو ارتفاع كبير مقارنة بنفس الوقت في عام 2023.

مؤخرًا، حذرت إدارة الغذاء والدواء أيضًا المستهلكين من تلوث المحار وبلح البحر بفيروس نوروفيروس - وهو مثال على كيفية انتشار الفيروس.

في المتوسط، يتم الإبلاغ عن أكثر من 20 مليون حالة إصابة بفيروس نوروفيروس كل عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول أكثر من 100000 شخص إلى المستشفى - معظمهم من كبار السن والأطفال الذين يعانون من أعراض شديدة. وتشير التقديرات أيضًا إلى أن الفيروس يكلف الولايات المتحدة 2 مليار دولار سنويًا.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأدوات الوقائية المتاحة لوقف انتقال العدوى ومنع المرض الشديد ولكن لا يوجد لقاح حتى الآن.

ووفقًا للخبراء، تعمل العديد من شركات الأدوية المعروفة على لقاح نوروفيروس ولكن لا توجد أخبار عن توفر اللقاح في أي وقت قريب.

لماذا لا يوجد لقاح لنوروفيروس حتى الآن؟

وفقًا للأطباء، فإن نوروفيروس هو فيروس شديد العدوى ومتحرك مع تطور وراثي معقد يتكاثر وسيستمر في ذلك في متغيرات مختلفة.

ولأنه يتطور بسرعة وبسرعة، فإن إنشاء لقاح يشكل عقبة كبيرة.

أيضًا، هناك أنواع فرعية مختلفة من نوروفيروس تؤدي غالبًا إلى تفشي المرض - وهو السبب وراء إصابة معظم الناس بالعدوى المتكررة طوال حياتهم. لذلك، ليس من الممكن أبدًا تطوير مناعة ضد سلالة واحدة من نوروفيروس.

اللقاحات في طور الصنع

بينما يواجه الباحثون تحديات، يقولون إنهم يعملون على اللقاحات - في محاولة لإنشاء لقاح مثالي للمساعدة في منع وعلاج الحالة.

تُجرَّب العديد من اللقاحات التجريبية ويتم التحقيق فيها، بما في ذلك لقاح عام 2023 الذي ابتكره باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، والذي يضيف فيروس نوروفيروس إلى لقاح موجود لفيروس الروتا، وهو مسبب آخر للإسهال. كما تحاول العديد من شركات الأدوية تطوير لقاح، والعديد منها في التجارب السريرية حاليًا.

ومن بين اللقاحات الواعدة لقاح موديرنا المرشح - والذي يتم اختباره حاليًا على المشاركين من البشر، وفقًا لموقع Health.

كيف يمكنك منع فيروس نوروفيروس بدون لقاحات؟

وفقًا للأطباء، فإن فيروس نوروفيروس شديد العدوى وقد يكون من الصعب إيقافه بمجرد أن تمرض. وهذا له علاقة ببنية الفيروس نفسه. لذا، من المهم حماية نفسك من الإصابة به.

تأكد من الحفاظ على عادات النظافة الصحية. اغسل يديك دائمًا قبل تناول الطعام وبعد الذهاب إلى الحمام. أيضًا، اطبخ المحار جيدًا، واغسل المنتجات قبل تناولها، ونظف أي أسطح ملوثة، واغسل ملابسك بالماء الساخن لتقليل فرص إصابتك بالمرض.

أيضًا، إذا كنت مصابًا بفيروس نوروفيروس، فتأكد من شرب الكثير من السوائل لمنع أي نوع من الجفاف. ومع ذلك، إذا ظهرت عليك أو على أحد أفراد أسرتك أعراض مرض شديد، فاطلب الرعاية الطارئة على الفور.