شكرا لقرائتكم خبر عن ترند الشاي بالسمنة البلدى.. ما أفضل الإضافات الصحية لهذا المشروب والان مع تفاصيل الخبر

الشاي بالسمنة البلدى، ترند اجتاح وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرًا، بين مؤيد ومعارض، ولا شك أن الشاي من المشروبات الدافئة الصحية الشعبية بامتياز، يفضلها أغلبنا، وله الكثير من الإضافات التي يمكن أن تضاف له كل حسب تفضيلاته.

فوائد الشاى

قال الدكتور محمد المنيسي استشارى الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى بقصر العينى، إن الشاي هو المشروب المنبه الأفضل الذى يحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة الصحية، التي تعزز من صحة الجسم ومواجهة تأكسد الخلايا، فضلاً عن فوائده الكثيرة والمتعددة منها:

يحسن من سلامة الأعصاب عكس المتوقع

يعزز من الشباب والنضارة للجسم بشكل عام ويكافح الشيخوخة

منبه صحى ما دام الإنسان يستهلكه بنسب جيدة دون إفراط

يحتوى على البوليفينول الصحى والمعزز لصحة الجسم والانتباه

يقى الإصابة بسرطان القولون والكبد

القليل منه مفيد لعضلة القلب

الشاى بالسمنة البلدى

وعلق على ترند "الشاي بالسمن البلدى" مؤكدًا أنها إضافة تشبه كل الإضافات الأخرى التي تضاف إلى الشاي، لا تختلف كثيرًا عن اللبن على سبيل المثال، إلا أن الكوب الواحد في تلك الحال تحتوى على كم أكبر من السعرات الحرارية، ولا يفضل بالطبع تناوله بكميات كبيرة ولابد من الاعتدال في جميع الحالات.

أما عن أفضل الإضافات التي يمكن إضافتها لهذا المشروب الصحى، اللبن والأعشاب مثل النعناع والقرفة والحبهان وغيرها، ويفضل عدم إضافة المحليات مطلقًا للشاى للاستفادة القصوى من فوائده.