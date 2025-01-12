شكرا لقرائتكم خبر عن دفا وصحة.. إضافات تعزز قيمة العدس الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

العدس يعد من الأطعمة الجيدة الغنية بالبروتين النباتي، وهناك نصائح لدمج مصادر البروتين الأخرى مع العدس، وفقًا لموقع onlymyhealth، فإنه على الرغم من أن العدس يحتوي على نسبة عالية من البروتين، إلا أن تناوله مع أطعمة أخرى غنية بالبروتين يمكن أن يعزز من قيمته الغذائية.

فيما يلى.. نصائح للجمع بين مصادر البروتين الأخرى والعدس:

- إضافة الجبن أو الدجاج: دمج 100 جرام من الجبن أو الدجاج إلى الأطباق الخاصة بك يمكن أن يعزز تناول البروتين بشكل كبير.

- تحسين طرق الطهي: يمكن أن تؤثر طريقة تحضير العدس على قيمته الغذائية، وقد تؤدي طرق الطهي مثل السلق أو الطهي تحت الضغط إلى تغيير محتوى البروتين، تجنب الإفراط في طهي العدس، واستخدم الحد الأدنى من الماء واطبخه حتى يصبح طريًا.

- حافظ على توازن طبقك: إن تناول وجبة متوازنة أمر ضروري للحصول على صحة وأداء مثاليين.

- املأ نصف طبقك بالخضراوات لتوفير العناصر الأساسية من الفيتامينات والمعادن.

- حاول الحصول على حصة كاملة من الكربوهيدرات، مثل الحبوب الكاملة أو خبز الروتي. كما يمكن أن يكون الحصول على كمية كافية من البروتين من العدس أو مصادر أخرى مفيدًا أيضًا.

- تقليل كمية الزيت الزائدة: تتطلب الوصفات التقليدية غالبًا كميات كبيرة من الزيت أو السمن.. وبدلاً من السباحة في المرق، ركزي على الاستعدادات الأخف التي تبرز طعم العدس.

قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين

بحسب الخبير، إليك قائمة ببعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنها أن تعزز تغذيتك بشكل كبير.

- البروكلي: يحتوي على نسبة عالية من البروتين، حيث تصل نسبته إلى حوالي 91%، بالإضافة إلى الفيتامينات الأساسية.

- زبدة الفول السوداني: دهن لذيذ يحتوي على حوالي 86% من البروتين، مثالي للوجبات الخفيفة أو العصائر.