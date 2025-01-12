شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح مهمة للحماية من عدوى الفيروسات فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع برودة الطقس، وانتشار الأمراض التنفسية المختلفة، كيف يمكن للأم حماية أطفالها من الإصابة بالأمراض المختلفة؟.

قدم الدكتور مدحت الزيات استشاري طب الأطفال في كلية طب قصر العيني، العديد من النصائح المهمة لتقوية مناعة الطفل وحمايته من الأمراض ومنها:

1- التغذية الصحية والمفيدة

لتقوية مناعة الأطفال، اهتم بامتداد الجسم ببعض العناصر المهمة ومنها فيتامين سي وفيتامين د ومعدن الزنك والحديد.

2-اهتم بالعادات الصحية

هناك عادات صحية يجب علي الأم اعتياد الطفل عليها ومنها أخذ قسط كافٍ من النوم، مع ممارسة الرياضة يوميا، والإكثار من تناول الماء والسوائل.

3- تهوية المنزل جيدًا

ينبغي فتح نوافذ المنزل يوميًا، لأن تهوية المنزل يقلل من تركيز الفيروسات والبكتيريا في الهواء، ما يساعد على حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض.

4- تجنب جلوس الاطفال مع المدخنين

يصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، إذا كان يجالس مع المدخنين، وتعرضه للتدخين السلبي، وهذا الأمر يتسبب في ضعف الجهاز المناعي للجسم، لأن التدخين وهذا بالطبع يؤثر سلبًا غلي الطفل ويجعله اكثر عرضه للإصابة.

5- الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية أفضل من الصناعة لتقوية مناعة الأطفال، لأن حليب الثدي يحتوي على أجسام مضادة تعزز من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الفيروسات.

6- تنزه الطفل

يمكنك تنزه الطفل خلال فترة الشمس، فهذا يساعده علي اكتساب فيتامين د الذي يعمل علي تقوية المناعة والحماية من الامراض.