شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإفراط في استخدام السوشيال ميديا يؤثر على حالتك النفسية بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

أشارت دراسة نُشرت في JAMA Network Open إلى أن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" هم أكثر عرضة لمشاعر الانفعال والقلق والاكتئاب، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

من جانبها، أجرت كلية الطب بجامعة هارفارد الدراسة وجمع الباحثون بيانات عن مدى تكرار استخدام الشباب والأشخاص فوق سن 18 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وقارنوا البيانات بتصميم اختبار لقياس مدى انزعاجهم، وتوصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين قضوا وقتًا أطول في استخدام المنصات الرقمية كانوا أكثر تأثرًا من الناحية النفسية، وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي سجلوا 3.37 نقطة أعلى على مقياس الانزعاج مقارنة بآخرين لم يستخدموا هذه المواقع.

ماذا تقول الدراسة؟

كما أوضحت الدراسة أن ليست جميع مواقع السوشيال ميديا لها تأثير نفسى على مستخدميها، ولكن في الوقت ذاته أكدت على أهمية الاعتدال في استخدامها وتجنب الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يسبب الانفعال فحسب، بل يؤثر أيضًا على المشاعر النفسية والعاطفية للأشخاص.

لماذا تخلق مواقع التواصل الاجتماعي شعورا بالانزعاج؟

غالبًا ما تقصفك وسائل التواصل الاجتماعي بالاتجاهات وتحفز الدماغ بكمية كبيرة من المعلومات مما يجعلك تشعر بالخوف من تفويت شيء ما، وغالبًا ما تقدم نسخة مفلترة ومثالية من الواقع، كما غالبًا ما يقارن الأشخاص الذين يستخدمون السوشيال ميديا حياتهم بما يشاهدونه على الإنترنت مما يخلق مشاعر الإحباط والانفعال وعدم الرضا، ولأن وسائل التواصل الاجتماعي تبقيك منشغلاً لفترة أطول، فإنها تحفز إطلاق الدوبامين في الدماغ، ويظهر أثار ذلك عندما تبتعد فترة عن هذه المواقع لانشغالك في العمل أو قضاء وقتًا مع عائلتك حيث تفوت بعض التحديثات على هذه المواقع مما يخلق شعورًا بالقلق والانزعاج.

وأشارت الدراسة إلى أن التدفق المستمر للمحتوى والإشعارات والرسائل على موبايلك يجعلك تشعر وكأنك تفتقد شيئًا مهمًا، مما يؤدي إلى مشاعر التوتر والقلق وصعوبة التركيز، بل ويمنعك حتى من الاسترخاء والراحة، كما تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تعزيز التحيزات وتعريض المستخدمين لمحتوى متطرف أو مثير للاستقطاب، مما يخلق ضغوطًا عاطفية وانزعاجًا عند مواجهة آراء مختلفة.

كيف تستخدام مواقع السوشيال ميديا دون التأثير على حالتك النفسية؟

تأكد من تحديد وقت محدد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واحرص على تجنب المحتوى السلبي ومشاهدة المحتوى المفيد والإيجابي، وتجنب عادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم أو بمجرد استيقاظك في الصباح لتمنح عقلك بعض الوقت الهادئ.