4 طرق سهلة للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية بعد سن الستين

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العناية بصحتك القلبية والأوعية الدموية من أهم الأشياء التي يجب أن تتبعها مع تقدمك في العمر، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للعناية بصحة قلبك فى السبعينات من العمر، بحسب موقع تايمز ناو.

٤ طرق يمكن لكبار السن من خلالها الاعتناء بصحة القلب ممارسة الرياضة

أكد الأطباء أنه في حين تظل التمارين الرياضية واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على صحة القلب وتحسين صحتك العامة، يجب على من هم فوق سن الستين اتباع روتين يومي، ما يساعد في الحفاظ على لياقة أجسامهم.

وقبل أن تبدأ روتينًا، يجب عليك أولاً استشارة طبيبك للتأكد من أنه مناسب وآمن بالنسبة لك للبدء، في سن 60 عامًا وما فوق، لا يعني التمرين بالضرورة الركض في ماراثون أو حتى الجري حول الحي الخاص بك، ومع ذلك، فإن الروتين الأكثر فعالية ينطوي على كل من النشاط والتمدد.

تتضمن بعض هذه التمارين

المشي السريع

ركوب الدراجات

الرقص

زومبا

التمارين الرياضية المائية

تساعد تمارين المقاومة على زيادة قوة عضلاتك الأساسية لتحسين توازنك، ما يجعلك أقل عرضة للسقوط، وتتضمن بعض هذه التمارين تمارين الضغط والقرفصاء ورفع الذراعين.

الإقلاع عن التدخين

أقلع فورًا إذا كنت تدخن، فإذا كنت معتادًا على التدخين وأقلعت عنه، فهذا جيد لك.

الحفاظ على وزن صحي

رغم أنه من الصعب إنقاص الوزن مع تقدمك في السن، فإن أفضل طريقة لفقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي هي اتباع خطة غذائية تشمل: تناول الأطعمة الطازجة والموسمية والمغذية مثل الفواكه والخضراوات الطازجة - الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

تجنب تناول الأطعمة المصنعة، والتي لن تتمكن من هضمها في هذا العمر، ولا هي جيدة لصحة قلبك لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3

أوميجا 3 مليئة بالأحماض الدهنية المفيدة التي تساعد على عمل قلبك، في حين يمكن للعديد من الأشخاص الحصول على ما يكفي في حصتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا، بالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك، يمكن أن تساعد أقراص أوميجا 3.



تتضمن بعض أنواع الأسماك الدهنية ما يلي:

الماكريل

السردين

السلمون

التونة الخفيفة المعلبة

ومع ذلك، يقول الأطباء أنه من المهم تجنب الأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، مثل سمك أبو سيف.

