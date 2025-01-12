شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الطقس البارد على مريض حصوات الكلى؟ نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض الكلى لمخاطر عديدة خلال الأشهر الأكثر برودة، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف في الشتاء إلى حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية وحتى تلف الكلى على المدى الطويل، لذا يعد البقاء رطبًا وشرب الماء أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة كليتيك ووظائفهما بشكل صحيح، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا الجفاف مشكلة لكليتيك خاصة خلال الشتاء؟

تقوم كليتاك بتصفية النفايات والسموم من دمك وتوازن المعادن الأساسية في جسمك، تتطلب هذه العملية الكثير من الماء. عندما لا تشرب ما يكفي، يصبح البول مركّزًا، ما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والمضاعفات الأخرى. بمرور الوقت، يمكن أن يجهد الجفاف كليتيك ويؤدي حتى إلى مشاكل مزمنة في الكلى.

علامات الجفاف الشائعة هناك ثلاث علامات رئيسية يجب الانتباه إليها: 1. تغير لون البول أو تدفقه

يجب أن يكون البول الصحي أصفر باهتًا. يشير البول الأصفر الداكن أو الكهرماني اللون إلى الجفاف. إذا كنت تنتج كمية أقل من البول، فقد يحتفظ جسمك بالمياه، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الكلى.

الشعور بالعطش أو جفاف الفم من العلامات المبكرة للجفاف، ومن السهل تجاهل هذه الإشارات في الشتاء لأننا غالبًا ما نشعر بعطش أقل.

٢. الصداع والدوخة:

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقليل تدفق الدم إلى المخ، مما يسبب الصداع والدوار.



لماذا يزيد الشتاء من خطر الجفاف؟

يجلب الشتاء تحديات فريدة للبقاء رطبًا:

- عطش أقل في الطقس البارد:

تكون آلية العطش في جسمك أقل نشاطًا في الشتاء، لذلك قد تشرب كمية أقل من الماء دون أن تدرك ذلك.

يؤثر الجفاف على قدرة الكلى على موازنة الإلكتروليتات، مما قد يسبب تقلصات العضلات ومشاكل أخرى.

يؤدي انخفاض ضوء الشمس في الشتاء إلى خفض مستويات فيتامين د، مما قد يزيد من خطر تكوين حصوات الكلى.

كيفية البقاء رطبًا وحماية كليتيكإليك كيفية تجنب الجفاف والحفاظ على صحة كليتيك:

1. اشرب الماء بانتظام:

حتى لو لم تكن عطشانًا، اجعل من عادتك شرب الماء طوال اليوم. استهدف 6-8 أكواب يوميًا، وزد من تناولك إذا كنت نشطًا.

أدرج الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والخيار والبطيخ في نظامك الغذائي. يمكن أن تساعد الحساء الدافئ والشاي العشبي أيضًا في تعزيز الترطيب.

3. تحقق من لون البول:

استخدم لون البول كدليل. إذا كان داكنًا، فهذه علامة على أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء.

اقض بعض الوقت في الشمس للحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د، الذي يدعم صحة الكلى.

فوائد البقاء رطبًا

إن شرب كمية كافية من الماء يفيد أكثر من مجرد الكلى:

- يساعد جسمك على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

- يطرد السموم ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

- يحافظ على صحة بشرتك ويحسن مستويات الطاقة.

تُظهر الدراسات أن الترطيب المناسب يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى ومشاكل الكلى الأخرى.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت أن البول داكن اللون أو شعرت بصداع أو دوخة لا تزول، فاستشر الطبيب، إذ يمكن أن يضر الجفاف الشديد بكليتيك ويحتاج إلى عناية طبية، والترطيب ليس فقط لإرواء العطش - إنه ضروري لصحتك العامة.