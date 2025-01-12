شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب ثنائي القطب.. أبرز الأعراض وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب ثنائي القطب وهو اضطراب عاطفى شهير، يعانى منه البعض، هو اضطراب نفسي يتسبب في الحالة النفسية والعصبية المزاجية، ويسبب تغيرات في المزاج، وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي وكليفيلاند كلينيك الطبي، فإن هناك الكثير من الأعراض الظاهرة له التي تميزه منها:

أعراض ثنائى القطب

- مزاج جيد أو متقلب بشكل غريب ومفرط

- زيادة في النشاط والهيبرة والطاقة

- نقص واضطرابات حادة في النوم.

- زيادة في الاعتداد والثقة بالنفس والتهور

- السلوك المتهور الحاد والغاضب

- مزاجم متقلب وسيء بشدة في حالات كثيرة

- وقد تنقص الطاقة مرة واحدة دون تفكير

- البعض يعانى زيادة في ساعات النوم

- نقص في الرغبة في الحياة

- الشعور الدائم بالذنب

- الألم أو الوجع في عضلات الجسم

تغيرات في المزاج والشعور بالقلق الشديد، والغضب والتوتر الدائم، وتقلبات مزاجية حادة

العلاج

- يلجأ الأطباء لعلاج مثل هذه الحالات بأدوية مثل مضادات الاكتئاب، ومضادات الاكتئاب ثنائية القطب، ومضادات الصرع، وأدوية أخرى وفقًا للحالة، فضلاً عن العلاج النفسي المستمر والعلاج المعرفي السلوكي، وكذا العلاج العاطفي، والأسرى كذلك، مع أهمية العيش بطريقة صحية من تناول طعام صحى وممارسة التمارين الرياضية، وتجنب المخدرات والأدوية الأخرى دون استشارة المختص.