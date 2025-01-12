شكرا لقرائتكم خبر عن علامات يجب معرفتها لو عندك نقص فيتامين "د" في الشتاء وطرق التغلب عليه والان مع تفاصيل الخبر

يقدم فيتامين د العديد من الفوائد الأساسية لعظامك وعضلاتك وأعصابك وجهازك المناعي، ومع ذلك، في أشهر الشتاء، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "د" إلى ظهور أعراض مثل التعب والمرض المتكرر أو كسور العظام وتساقط الشعر والتهابات المسالك البولية وحتى آلام العضلات والعظام، في السطور التالية نتعرف على علامات مهمة يجب معرفتها إذا كنت تعانى من نقص فيتامين د وطرق التغلب عليه، بحسب موقع "تايمز ناو".

علامات وأعراض قد تشير إلى نقص فيتامين د المرض المتكرر

يمكن إلقاء اللوم على نقص فيتامين د إذا كنت تمرض باستمرار في فصل الشتاء، وفقًا للدراسات، هناك صلة بين شدة المرض العالية لدى الأشخاص في وحدات العناية المركزة وانخفاض مستويات فيتامين د.

آلام الظهر الشديدة

في حين قد تستبعد آلام الظهر بسبب وضعية النوم الخاطئة، فإن فقدان قوة العضلات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على عضلات الظهر والرقبة، مما يزيد من التوتر بشكل كبير.

وفقًا للأطباء، فإن آلام أسفل الظهر، على وجه الخصوص، هي شكوى شائعة بين أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د. يقول الخبراء إن فحص الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر بحثًا عن نقص فيتامين د يمكن أن يكون مفيدًا، حيث يمكن للعلاج مثل مكملات فيتامين د تخفيف الأعراض المرتبطة بالألم.

تساقط الشعر

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تنظيم دورة الشعر، بما في ذلك تجديد بصيلات الشعر الجديدة. وبسبب دور فيتامين د في نمو الشعر، يقول الخبراء إنه من الممكن أيضًا أن يؤدي نقص هذا العنصر الغذائي إلى إبطاء نمو الشعر.

وتقول الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د يمكن أن يصابوا بالثعلبة، وهو اضطراب مناعي ذاتي يسبب تساقط الشعر.

زيادة الوزن

في حين يرتبط الشتاء بزيادة الوزن، فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة بنسبة 35 % للإصابة بنقص فيتامين د من الأشخاص الذين لا يعانون من السمنة. وتقول الدراسات إنهم أيضًا أكثر عرضة بنسبة 24 % لتجربة هذا النقص من الأشخاص الذين يعتبرون يعانون من زيادة الوزن.

وفقًا للبحث، فإن تراكم فيتامين د في الأنسجة الدهنية يفسر سبب انخفاض مستويات فيتامين د في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، تحتفظ الخلايا الدهنية بالفيتامينات ولا تطلقها في الدم.

أمراض اللثة

فيتامين د ضروري أيضًا لصحة اللثة، لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم، ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بالتهاب دواعم السن - ربما بسبب ارتباطه بالجهاز المناعي، ووفقًا للأطباء، يقلل فيتامين د من الالتهابات وتأثيرات التمعدن على الأنسجة المحيطة بأسنانك.

عدوى المسالك البولية

تشهد أشهر الشتاء عددًا كبيرًا من حالات عدوى المسالك البولية أو التهابات المسالك البولية، وخاصة بين النساء. ويقول الخبراء إن فيتامين د ضروري في منع هذه العدوى من خلال مساعدة جسمك على إنتاج المضادات الحيوية الطبيعية. وبالتالي، فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يكون عامل خطر رئيسي لالتهابات المسالك البولية.

التهابات المسالك البولية هي عدوى بكتيرية تؤثر على أي جزء من الجهاز البولي - بما في ذلك المثانة والكلى والحالب والإحليل.

علاج نقص فيتامين د

وفقًا للأطباء، من المهم تجديد مستويات فيتامين د، وخاصة في فصل الشتاء، للحصول على وظيفة متوازنة للجسم.

بينما قد تفكر في تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د والحصول على المزيد من ضوء الشمس، فمن المرجح أن يوصي طبيبك بتناول مكملات فيتامين د أيضًا.

يأتي فيتامين د في شكلين: د2 ود3. بينما يأتي د2 من النباتات، يتوفر د3 من خلال الحيوانات. يقول الأطباء أن جسمك يمتص د3 بسهولة أكبر من د2.