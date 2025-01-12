شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير شائعة لالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

التهابات المفاصل والعضلات من المشكلات الشائعة التي تظهر بوضوح خلال فصل الشتاء ومع برودة الطقس تبدأ المفاصل في زيادة حدة الألم والوجع الصادر منها مع الشعور بعدم الراحة.

فيما يلى.. علامات وأعراض التهابات المفاصل

ووفقًا لتقارير نشرت في موقع كليفي لاند كلينك الطبي وهيلث دايركت الطبي، فإن هناك الكثير من العلامات غير المعروفة لالتهاب المفاصل والتي تختلف عن فكرة التورم والألم التي تصدر منها، ومن بين هذه العلامات:

تنميل في السائقين واليدين والأطراف.

آلام في العضلات مبرحة.

ضعف عام فى الساقين.

ضعف عام فى العضلات.

صعوبات فى الحركة وصعوبة في المشي والتوازن.

اضطربات في الطعام والشهية قد تصيب بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة

تشوش الرؤية أو السمع.

صداع فى بعض الحالات.

الغثيان.

الإسهال أو الإمساك بشكل مضطرب.

الشعور باضطراب المزاج والتوتر والخوف.

مشكلات فى الذاكرة وفقدان الذاكرة.

الضغط واضطرابات معدلاته.

الأسباب الشائعة لالتهاب الأعصاب