أعراض الفيروس المخلوى التنفسى عند الأطفال وطرق الوقاية

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الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس موسمي ينتشر بسهولة بين الرضع والأطفال، وبالنسبة للعديد من الأطفال، يشبه الفيروس المخلوي التنفسي نزلات البرد، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الفيروس المخلوي التنفسي في بعض الأحيان إلى مضاعفات تسبب أعراضًا شديدة، مثل صعوبة التنفس، وفقًا لتقرير موقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض الفيروس المخلوى التنفسى لدى الرضع

يصيب الفيروس المخلوي التنفسي الرضع (الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد) بشكل خاص، ويعد هذا الفيروس السبب الأكثر شيوعًا لدخول الرضع المستشفى، حيث يصيب حوالي 90% من الأطفال بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي قبل بلوغهم عامهم الثاني، وعادة ما يكون مثل نزلات البرد الشائعة، ولكن بعض الأطفال الصغار يعانون من أعراض أكثر حدة، ومن بين جميع الأطفال الرضع والأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين الذين يصابون بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي لأول مرة، يصاب ما يصل إلى 40% منهم بمضاعفات مثل التهاب القصيبات الهوائية أو الالتهاب الرئوي، وتتطلب هذه المضاعفات عناية طبية فورية.

وبالنسبة للعديد من الأطفال، يكون الفيروس المخلوي التنفسي خفيفًا ويختفي بالرعاية المنزلية تمامًا مثل نزلات البرد الأخرى، ولكن الأطفال الأصغر سنًا قد يعانون من أعراض أكثر شدة، حيث ينتشر هذا الفيروس بسهولة بين الأطفال في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والحضانة.

وعادةً ما يعاني الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد من أعراض نزلات البرد الشائعة، والتي تشمل:

الحمى.

السعال الذي يمكن أن يبدو رطبًا أو جافًا.

سيلان الأنف .

العطس.

فقدان الشهية.

وقد يؤدي الفيروس المخلوي التنفسي في بعض الأحيان إلى التهاب القصيبات الهوائية، وهو عبارة عن تورم في الممرات الهوائية الصغيرة في رئتي طفلك مما يجعل التنفس صعبًا، وقد يعاني الأطفال المصابون بالتهاب القصيبات الهوائية من أعراض البرد، بالإضافة إلى:

سرعة التنفس.

أصوات شخير أثناء التنفس.

انكماش الصدر أثناء التنفس.

أزيز .

أعراض الفيروس المخلوى التنفسى لدى الأطفال

قد يعاني الأطفال الصغار (الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و3 سنوات) من الأعراض التالية:

سيلان الأنف.

السعال والعطس.

قلة الأكل والشرب.

اهتمام أقل باللعب.

مشكلة في البلع.

تنفس أسرع من الطبيعي.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي عند الأطفال الأكبر سنًا

عادةً ما يعاني الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات من أعراض البرد، بما في ذلك:

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

صداع خفيف.

نقص في الطاقة.

الحمى.

السعال.

قد تؤدي العدوى التي تؤدي إلى مضاعفات إلى حدوث صفير عند التنفس وسعال نباحي وصعوبة في التنفس.

طرق الوقاية من الفيروس المخلوى التنفسى لدى الأطفال:

ليس من الممكن دائمًا منع الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي، فهو عدوى شائعة تنتشر بسهولة بين الأطفال والرضع، ومع ذلك، يمكنك اتخاذ بعض الخطوات للمساعدة في حماية طفلك، وتشمل:

الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي أثناء فترة الحمل بين الأسبوعين 32 و36 من الحمل، ويحمي هذا اللقاح طفلك خلال الأشهر الستة الأولى من حياته.

يمكن للأطفال حتى عمر 8 أشهر الحصول على تطعيم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ضد الفيروس المخلوي التنفس، ويمكن لطبيب الأطفال إعطاء طفلك جرعة واحدة خلال موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأول، وقد يوصي بحصول طفلك على جرعة ثانية في العام التالي إذا كان معرضًا لخطر الإصابة بفيروس المخلوي التنفسي الشديد.

الرضاعة الطبيعية، حيث يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة تساعد طفلك على درء العدوى، ويوصي الخبراء بالرضاعة الطبيعية خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من حياة طفلك، حيث تساعد الأجسام المضادة الموجودة في حليب الأم على حماية طفلك من فيروس المخلوي التنفسي (والعديد من الأمراض الأخرى المحتملة) عندما يكون أكثر عرضة للإصابة.

قللي من تعرض طفلك للجراثيم، خاصة خلال موسم فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، من خلال تجنب المناطق المزدحمة قدر الإمكان، والابتعاد عن أي شخص مريض، والحرص على غسل اليدين باستمرار.