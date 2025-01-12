شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند الإفراط فى السكريات والان مع تفاصيل الخبر

الإسراف في تناول السكريات في الشتاء من المشكلات والعادات غير الصحية بالمرة، التي يمكن أن يواظب الكثيرون عليها ما يسبب أضرارًا صحية كثيرة، ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث لاين الطبي فإن السكريات تضر بشدة بالصحة العامة ونسب السكر في الدم بشكل عام وكذا حالة الجسم والصحة.

زيادة حادة وملحوظة في الوزن: السكريات تحتوي على سعرات حرارية عالية تناول السكريات بكميات كبيرة يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر أمراض القلب من المشكلات المتوقعة المستشقبلية للإسراف فى تناول السكريات والحلويات مشاكل الأسنان: السكريات تؤدي إلى تسوس الأسنان تصلب الشرايين من النتائج الحتمية لتناول الكثير من السكريات تزيد من مستويات الكوليسترول زيادة نسب ضغط الدم بشكل ملحوظ السكريات تؤدي إلى زيادة نسب السكر في الدم والى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. التهاب الجهاز التنفسي الحاد ، فالسكريات تزيد من مشكلات الجهاز التنفسى واضطراباته ضعف في دفاعات الجسم ضد البكتيريا والمرض والمناعة بشكل عام تضعف تزيد من خطر الإصابة بالأمراض زيادة فرص الإصابة بالانفلونزا وضعف المناعة والتهابات الجهاز التنفسي. زيادة التهابات العامة بالجسم زيادة خطر الإصابة بالأمراض الجلدية الحادة والتشققات في الشتاء

أبرز أضرار السكريات على الجسم والصحة