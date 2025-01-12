شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس HMPV .. إزاى تحمى نفسك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

لقد تسبب تفشي فيروس ميتا نيمو البشري HMPV، في حالة من الذعر في العالم، وهذا يجعلنا نرغب في التعرف إذا كان العالم مستعدًا بالاختبارات واللقاحات؟، ويجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth.

ولفت تفشي فيروس التهاب الرئة البشري HMPV، الانتباه فهو فيروس تنفسي شائع، وغالبًا ما يتم تجاهله، ويُعرف بأنه يسبب أعراضًا تشبه نزلات البرد الشائعة، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض تنفسية أكثر شدة بين الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وفي حين أن معظم الحالات خفيفة ومحدودة ذاتيًا، فإن فهم كيفية التعرف على الأعراض والسعي إلى التشخيص في الوقت المناسب وتبني التدابير الوقائية أمر حيوي لإدارة انتشاره، ومع توفر أدوات التشخيص بسهولة وممارسات النظافة البسيطة التي تلعب دورًا رئيسيًا، فلا داعي للذعر، فقط الاستعداد.

ما هو فيروس HMPV؟

فيروسات الجهاز التنفسي HMPV هي فيروسات تسبب في المقام الأول أعراضًا مشابهة لنزلات البرد الشائعة، ويسبب أعراضًا مثل سيلان الأنف واحتقان الأنف والتهاب الحلق والسعال والتهيج والحمى وآلام الجسم وأحيانًا الصداع، والطفح الجلدي، فيمكن أن تستمر هذه الأعراض لبضعة أيام وقد تصل إلى بضعة أسابيع.

كيف يتم تشخيص فيروس الجهاز التنفسي البشري؟

يمكن تشخيص فيروس الجهاز التنفسي البشري HMPV عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد أي المسحة "PCR"، والذي يتوفر بسهولة في السوق، وعادةً ما لا يكون هناك الكثير من التحدي في التمييز بينه وبين الالتهابات التنفسية الأخرى، وتعتبر اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد فعالة في تحديد فيروس الجهاز التنفسي البشري، ما يساعد في الكشف المبكر عنه وإدارته.

في حين أن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد أسرع وأكثر كفاءة، فإن الاختبارات الأخرى المتاحة هي:

- اختبار المستضد السريع: يقدم نتائج أسرع ولكنه يتمتع بحساسية أقل مقارنة باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل.

- تنظير القصبات الهوائية : يستخدم لفحص التغيرات في مجاري الهواء في الرئتين. هل يوجد علاج أو لقاح لفيروس التهاب الشعب الهوائية الرئوي؟

هل يوجد لقاح ضد فيروس HMPV؟

لا يوجد حاليًا علاج أو لقاح مضاد للفيروسات محدد لفيروس HMPV، فلا يوجد مضاد للفيروسات محدد له، وبالنسبة لمعظم المرضى، يشفى الفيروس من تلقاء نفسه، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يتطور إلى عدوى في الجهاز التنفسي السفلي أو الالتهاب الرئوي الفيروسي، وهو ما قد يكون خطيرًا.

كما يظل تخفيف الأعراض هو النهج الأساسي، فالأدوية المتاحة دون وصفة طبية من المسكنات أو علاج الحمى وآلام الجسم، كما أن شراب السعال ومضادات الهيستامين لعلاج سيلان الأنف أو احتقانه، وفي الحالات الشديدة، قد تكون هناك حاجة إلى دخول المستشفى، بما في ذلك العلاج بالأكسجين أو العناية المركزة، وفي حالات نادرة، قد يكون الفيروس قاتلاً.

التدابير الوقائية لفيروس HMPV

تتضمن الوقاية من عدوى فيروس HMPV، الحفاظ على النظافة الجيدة وتبني ممارسات مماثلة لتلك التي تم اتباعها خلال جائحة كورونا، وتتضمن التدابير الوقائية الحفاظ على نظافة اليدين واستخدام المطهرات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب الاتصال بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض العدوى، كما يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي في تعزيز المناعة.

ما التوقعات بالنسبة لفيروس HMPV؟

ينشط الفيروس الرئوي البشري HMPV، مثله كمثل الفيروسات التنفسية الأخرى، في ظل نقاط الضعف الموسمية والظرفية، ورغم أنه قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة في حالات معينة، فإن معظم حالات العدوى تختفي دون تدخل طبي، ويمكن أن يساعد التشخيص المبكر باستخدام اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد "PCR" والالتزام بالتدابير الوقائية في التخفيف من انتشار الفيروس الرئوي البشري وتأثيره.

ومع غياب لقاح، يظل البقاء على اطلاع والحذر أفضل دفاع ضد هذا الفيروس، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من أعراض أو مضاعفات مستمرة، فإن طلب الرعاية الطبية على الفور أمر مهم.