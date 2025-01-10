شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك أرق.. أفضل الأنظمة الغذائية لتعزيز النوم الجيد وصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

في نمط الحياة المزدحم، أصبح البحث عن طرق مختصرة لتحقيق التوازن بين الصحة والعافية أمرًا طبيعيًا، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي والنوم وصحة القلب، تشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يحسن أنماط النوم، مما يفيد صحة القلب بشكل كبير ووفقا لموقع "indianexpress".

خطة الوجبات

بالنسبة للإفطار، أضيف الدهون الجيدة (الأحادية أو المتعددة غير المشبعة)، مثل زيت الزيتون أو القليل من الزبدة المصنوعة منزليًا، إلى شريحة خبز محمصة متعددة الحبوب مع بيضة مسلوقة كاملة مع صفار البيض.

تمنحك الدهون الجيدة شعورًا بالشبع أكثر بكثير من الكربوهيدرات المكررة التي تتحلل بسرعة وتجعلك تشعر بالجوع في غضون ساعتين، من المؤكد أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الكربوهيدرات لديهم معدل أعلى من مرض السكري وأمراض القلب.

لا تستخدم أي نوع من أنواع الصلصات أو المخللات، لأنها معالجة وتحتوي على مواد حافظة ونسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية. تحتوي ملعقة كبيرة من المايونيز على 90 سعرة حرارية.

يحتوي البيض على كمية قليلة من الدهون المشبعة - حوالي 1.5 جرام - لكنه يحتوي على مغذيات دقيقة صحية وفيتامينات و6 جرامات من البروتين، إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وترغب في تقليل تناولك للطعام، فتناول بياض البيض الخالي من الدهون.

تناول الفواكه الغنية بالألياف والماء، والتي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، وأكمل ذلك بشرب بعض الشاي، وضرورة الابتعاد عن أي معلبات حتى الأطعمة الجاهزة مثل الحساء المخلوط مسبقًا أو معجون الكاري.

عادة ما يكون الغداء والعشاء متشابهين، من الخضراوات وشريحة من خبز المحشو بالخضراوات الورقية الخضراء، ويمكن تناول الدجاج أو السمك المسلوق أو المطهو على البخار.

الابتعاد عن الزيوت المكررة، لأنها تتم معالجتها باستخدام الحرارة والمواد الكيميائية، وهي خالية من العناصر الغذائية، أحرص على تناول العشاء قبل ثلاث ساعات من نومي، وفي العمل إذا لزم الأمر.

انتبه لمشروباتك

تناول عادة القهوة السوداء (ما يعادل كوبًا ونصف الكوب) خلال اليوم ، مع ضرورة تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

خطط لنشاطك

القلب لا يعرف الرياضيات، كل ما يحتاجه هو ممارسة الرياضة الكافية للحفاظ على عمله بسلاسة، أصعد الدرج دائمًا وأستمر في المشي صعودًا وهبوطًا في الممرات لتحقيق عدد الخطوات التي أتخذها، يمكن الاختيار ما بين 15 دقيقة من المشي على جهاز المشي، و15 دقيقة من رفع الأثقال (10-15 كجم تكفي) وتمارين الأرضية، استمر في المشي، في غرفتك أو شرفتك، حتى تصل إلى هدفك.

النوم

ضرورة النوم مبكرا ويجب أن تتراوح ساعات النوم الصحية للباغلين ما بين 7 إلى 9 ساعات يوميا خلال ساعات الليل، مع ضرورة تجنب أي محفزات من الضوء الأزرق الصادر من الشاشات لضمان نوم صحى عميق.