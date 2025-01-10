شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار لا تتوقعها.. 10 أطعمة لا يجب تناولها مع الشاى والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر شرب كوب ساخن من الشاي في صباح الشتاء بداية مثالية ليوم جيد، ومع ذلك، فإن الشاي مشروب لا يتناسب دائمًا مع أنواع معينة من الطعام، فقد يسبب مشاكل صحية متعددة تتعلق بشكل أساسي بقضايا الجهاز الهضمي.

لذا، كيف تعرف ما إذا كنت لا تتناول النوع الصحيح من الطعام مع كوب الشاي الصباحي؟ وفقا لموقع " healthsite"، لاحظ الأعراض مثل حرقة المعدة والحموضة وآلام المعدة وألم الصدر والشعور بالغازات والانتفاخ والإحساس بالحرقان بسبب ارتجاع الحمض أو آلام الظهر، تشير كل هذه الأعراض إلى أنك تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب الطعام الذي تناولته للتو، نتعرف على قائمة الأطعمة التي لا يجب تناولها أبدًا مع الشاي أو بعد شرب الشاي بفترة وجيزة.

10 أطعمة لا يجب تناولها مع الشاي أو بعده بفترة قصيرة منتجات الألبان.. الحليب والجبن والزبادي

يمكن أن يمنع التانين الموجود في الشاي، وخاصة الشاي الأسود، امتصاص العناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم والحديد وما إلى ذلك، يميل التانين إلى الارتباط بالبروتين الموجود في الحليب مما يمنع امتصاص العناصر الغذائية، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الشاي مع منتجات الألبان أيضًا إلى حدوث إزعاج في الجهاز الهضمي .

الأطعمة الغنية بالحديد.. السبانخ والعدس

كما ذكرنا في النقطة الأولى، فإن التانين الموجود في الشاي يتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم، وبالتالي، فإن تناول هذه الأطعمة مع الشاي ليس أفضل نصيحة غذائية، فقد يؤدى ذلك إلى نقص الحديد على المدى الطويل، وأفضل نصيحة هي شرب الشاي والانتظار لمدة ساعة ثم تناول الطعام.

الحلويات والأطعمة السكرية.. الكعك والمعجنات

تناول الشاي مع الكعك والمعجنات يضر بمستويات السكر في الدم، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر، وهو ما يضر مرضى السكر، كما أن تناول السكر والشاي قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

الفواكه الحمضية.. البرتقال والليمون والجريب فروت

الجمع بين الحمضيات والشاي مضر بصحتك، تحتوي الحمضيات على كميات عالية من الأحماض، ويحتوي الشاي على كميات عالية من التانين، يؤدي الجمع بين التانين والحمض إلى تهيج أمعائك والتسبب في مشاكل متعددة مثل الألم والانتفاخ وارتجاع الحمض وما إلى ذلك.

الأطعمة الدهنية.. البطاطس المقلية

تناول الأطعمة الدهنية والزيتية مع الشاي فكرة سيئة للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الهضم، والتسبب في ارتداد الحمض، والانتفاخ، وغير ذلك من مشاكل الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، سيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل امتصاص مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي

الأطعمة الحارة

عندما تتلامس الأطعمة الحارة مع التانين الموجود في الشاي، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بارتجاع الحمض أو الانزعاج الهضمي، وقد يؤدي هذا المزيج في بعض الأحيان إلى حرقة المعدة أو عسر الهضم.

الأطعمة الغنية بالألياف.. الحبوب الكاملة، والفاصوليا، والخضراوات الصليبية

على الرغم من أهمية الألياف لعملية الهضم، إلا أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مع الشاي قد يسبب الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأفراد، وخاصة إذا تم تناول الشاي بكميات كبيرة أو إذا كان قويًا بشكل خاص، كما قد يؤدي الجمع بين الاثنين إلى إبطاء عملية الهضم.

اللحوم المصنعة

غالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، مما قد يسبب الانتفاخ أو عدم الراحة عند تناوله مع الشاي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى العالي من الدهون في اللحوم المصنعة قد يؤثر سلبًا على الهضم ويقلل من امتصاص العناصر الغذائية من الشاي.

