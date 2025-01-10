شكرا لقرائتكم خبر عن تمنحك الدفء وتعزز مناعتك .. 5 فوائد لهذه الفاكهة المجففة في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع برودة الطقس في فصل الشتاء، نبحث دائمًا عن تناول الأطعمة الصحية لتعزيز المناعة لمحاربة العدوى والأمراض وفى الوقت نفسه تمنحنا الشعور بالدفء، وتعتبر الفواكه المجففة أكبر مثال على هذه الأطعمة الصحية خاصة في الطقس البارد، خاصة المشمش المجفف، حيث إن هذا النوع من الفواكه المجففة ليست لذيذة فحسب، بل إنها غنية أيضًا بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تدعم صحتك وجسمك بطرق عديدة طوال الأشهر الباردة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 فوائد لإضافة المشمش المجفف إلى نظامك الغذائي خاصة في الشتاء: يمنحك بشرة متوهجة

فصل الشتاء يكون قاسيًا على البشرة مما يجعلها جافة ومتقشرة، ويساعد تناول المشمش المجفف الغني بفيتامين A ومضادات الأكسدة في إصلاح تلف الجلد والحفاظ على توهجه الطبيعي، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2022، يحتوي المشمش المجفف على الأنثوسيانين، الذي يحمي البشرة ويقلل من خطر حروق الشمس والتجاعيد، حيث يدعم البيتا كاروتين الموجود في هذه الفاكهة ترطيب البشرة ومرونتها، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة للعناية بصحة البشرة في الشتاء.

يعزز المناعة

يحتوي المشمش المجفف على فيتامينات أساسية مثل فيتامين سي، الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2022، فإن المشمش له فوائد طبية عديدة بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات البكتيريا والفيروسات، كما يحتوي على الحديد والبوتاسيوم، مما يُعزز مستويات الطاقة بشكل عام، ويقوى مناعتك ضد نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء.

علاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي في الشتاء

غالبًا ما يؤدي فصل الشتاء إلى انخفاض النشاط البدني وتناول وجبات أثقل، مما يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وتعمل الألياف الغذائية الموجودة في المشمش المجفف كملين طبيعي، مما يعزز الهضم الصحي ويمنع الإمساك وهي مشكلة شائعة خلال الأشهر الباردة.

يمنحك الدفء

يعتبر المشمش المجفف من الأطعمة التي تمنحك الدفء خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، فهو يساعد في الحفاظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء، كما يوفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة، مما يحافظ على جسمك دافئًا ونشطًا في الأيام الباردة.

يحمي العين من الإجهاد في الشتاء

يمكن أن يُزيد الجلوس في الداخل بسبب برودة الطقس فى الشتاء من فترات الجلوس أمام الشاشات بما يؤثر سلبًا على صحة عينيك، ووفقًا لمجلة "Healing Foods"، فإن هذه المشمش المجفف غنى بمحتواه من بيتا كاروتين الذي يفيد صحة العين خاصة مع التقدم في السن، كما يحمي المشمش المجفف، الغني باللوتين والزياكسانثين، عينيك عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتعزيز الرؤية الجيدة، وتعمل هذه العناصر الغذائية أيضًا على مكافحة جفاف العين، وهو إزعاج شائع في الشتاء.