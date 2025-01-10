شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تجنب تناولها مع الدواء.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من وجود العديد من الفوائد التي يمكن أن تأتي من اتباع نظام غذائي صحي، فمن المهم أن يتم إجراء أي تغييرات في النظام الغذائي في حالة وصف الطبيب لأي علاجات حتي لا يحدث أي تعارض بينهم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع indianexpress ، أبرز وأهم الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها مع الأدوية ، ومنها:

- عصير الجريب فروت

لتكسير بعض الأدوية الموصوفة في الجسم، يستخدم الكبد إنزيمات تسمى السيتوكروم بي 450. لكن عصير الجريب فروت يحتوي على مركبات كيميائية تسمى الفورانوكومارين والتي يمكن أن تمنع عمل هذه الإنزيمات. إذا حدث هذا، يمكن أن تتراكم بعض الأدوية في الجسم.

ويتضمن ذلك دواء يستخدم عادة لمنع رفض الأعضاء المزروعة وإدارة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الجلد مثل الصدفية، ويمكن أن يتسبب في تراكم العديد من الآثار الجانبية، بدءًا من الغثيان والقيء الخفيفين إلى تلف الكلى والكبد.

وعلاج مستويات الكوليسترول المرتفعة ومنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، يمكن أن تتأثر أيضاً بعصير الجريب فروت من خلال نفس الآلية، فإن زيادة مستويات هذا الدواء في الجسم يمكن أن تزيد من خطر الآثار الجانبية، بما في ذلك انهيار العضلات، وهو أمر نادر ولكنه خطير.

ويمكن للعديد من الأدوية الأخرى أن تتفاعل مع عصير الجريب فروت أيضًا - بما في ذلك دواء شائع لعلاج ارتفاع ضغط الدم، فإذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية الموصوفة طبيًا، فمن الأفضل التحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل شرب حتى كميات صغيرة من عصير الجريب فروت. قد يكون من الأفضل تجنبه تمامًا.

- عصير الرمان والتوت البري

يمكن للعديد من الفواكه وعصائر الفواكه – وخاصة من عائلة الحمضيات – أن تؤثر على تحلل الأدوية في الكبد.

كما ثبت أن عصير الرمان يمنع إنزيمات الكبد في تكسير دواء المضاد للتخثر، ويستخدم هذا العقار لمنع تكون جلطات الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في نظم القلب مثل الرجفان الأذيني أو الخثار الوريدي العميق.

بينما تشير بعض الحالات المبلغ عنها إلى أن عصير الرمان قد يزيد من نسبة INR (الوقت الذي يستغرقه الدم للتجلط) لدى المرضى الذين يتناولون دواء. وهذا يعني أن المرضى قد يكونون أكثر عرضة للنزيف.

- الخضراوات الورقية الخضراء

غالبًا ما يتم اعتبار السبانخ والبروكلي والكرنب أطعمة صحية لأنها مليئة بالعناصر الغذائية بينما تكون منخفضة السعرات الحرارية، ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من فيتامين K، وهو ضروري لتنشيط بعض عوامل التخثر (البروتينات في الدم التي تساعد على تجلطه).

قد يكون هذا الأمر مشكلة بالنسبة للمرضى الذين يتناولون أدوية سيولة، لأنهم يتفاعلون فيتم منع فيتامين ك من تكوين جلطات الدم. ولكن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ك يمكن أن يخفض نسبة INR ويزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية.

من المهم اتباع نظام غذائي صحي - ولكن تأكد من مراقبة مستويات INR أو التحدث إلى طبيبك إذا قمت بإدخال المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين K في نظامك الغذائي.

- الحليب

يُعد الحليب والأطعمة الغنية بالألبان مثل الجبن والزبادي مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم ، وهو معدن ضروري لصحة العظام، ولكن هذه الأطعمة قد تؤثر على امتصاص بعض الأدوية في الأمعاء، ويشمل ذلك المضادات الحيوية ويمكن للكالسيوم الموجود في الحليب أن يرتبط بالمضاد الحيوي، مما يعني أنه لا يمكن امتصاصه في مجرى الدم، وهذا يعني أن الجسم لن يحصل على الجرعة الكاملة من المضاد الحيوي مما يجعل من الصعب عليه مكافحة العدوى.